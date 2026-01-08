Trump wyciąga ręce po Grenlandię. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Od jakiegoś czasu Donald Trump interesuje się Grenlandią i miał poprosić swoich doradców o plan pozyskania terytorium. Z jednej strony pojawiają się głosy, że prezydent USA może "użyć siły", a z drugiej, że będzie chciał odkupić wyspę od Danii. Póki co Donald Trump zajmuje się Wenezuelą, ale mimo silnego sprzeciwu Trump się nie zniechęcił i nadal rozważa przejęcie Grenlandii.

Trener Bundesligi zabrał głos nt. tego, co robi Trump

Sprawę skomentował trener Bayeru Leverkusen - Kasper Hjulmand, który opublikował wpis w serwisie LinkedIn. Zaczął od życzeń noworocznych, ale szybko przeszedł do sedna. "W szalonym i szybko zmieniającym się świecie, gdzie dla niektórych przywódców wrogami są wiedza, międzynarodowe struktury, dialog i szacunek dla różnic kulturowych" - czytamy.

"Dla takich ludzi świat jest miejscem dla drapieżników. Ale jest też inna droga" - dodał.

"Mam nadzieję na więcej człowieczeństwa, empatii i miłości. Więcej wiedzy i zrozumienia. Więcej słuchania. Moje najcieplejsze myśli kieruję do pięknych mieszkańców Grenlandii" - zakończył.

"Hjulmand nie wymienia Trumpa ani żadnych innych nazwisk w poście, ale załączył również zdjęcie Grenlandii z flagą pokrywającą powierzchnię lądu na mapie. Można przypuszczać, że jest to odpowiedź na post Katie Miller na X z amerykańską flagą na powierzchni lądu Grenlandii" - twierdzi serwis Dagbladet.

Serwis podkreśla, że Hjulmand ma silną więź z Grenlandią, gdyż mieszkał na wyspie, kiedy był dzieckiem i wielokrotnie tam wracał.

Kasper Hjulmand jest trenerem Bayeru Leverkusen od 8 września 2025 roku. Wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Danii od 1 sierpnia 2020 do 19 lipca 2024. Lwią część trenerskiej kariery spędził w Nordsjaelland - najpierw jako asystent, później jako trener oraz doradca. W międzyczasie trafił do Mainz (1.07.2014 - 17.02.2015).