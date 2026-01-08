Powrót na stronę główną

Trump wyciąga ręce po Grenlandię. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Sytuacja geopolityczna zrobiła się jeszcze bardziej napięta po tym, jak Trump dokonał aktu agresji na Wenezuelę. Mówi się, że interesuje go również Grenlandia. To nie spodobało się trenerowi Bayeru Leverkusen - Kasperowi Hjulmandowi, który w dosadny sposób wskazał, co myśli na ten temat.
Fot. REUTERS/Dan Mullan

Od jakiegoś czasu Donald Trump interesuje się Grenlandią i miał poprosić swoich doradców o plan pozyskania terytorium. Z jednej strony pojawiają się głosy, że prezydent USA może "użyć siły", a z drugiej, że będzie chciał odkupić wyspę od Danii. Póki co Donald Trump zajmuje się Wenezuelą, ale mimo silnego sprzeciwu Trump się nie zniechęcił i nadal rozważa przejęcie Grenlandii.

Trener Bundesligi zabrał głos nt. tego, co robi Trump

Sprawę skomentował trener Bayeru Leverkusen - Kasper Hjulmand, który opublikował wpis w serwisie LinkedIn. Zaczął od życzeń noworocznych, ale szybko przeszedł do sedna. "W szalonym i szybko zmieniającym się świecie, gdzie dla niektórych przywódców wrogami są wiedza, międzynarodowe struktury, dialog i szacunek dla różnic kulturowych" - czytamy.

"Dla takich ludzi świat jest miejscem dla drapieżników. Ale jest też inna droga" - dodał.

"Mam nadzieję na więcej człowieczeństwa, empatii i miłości. Więcej wiedzy i zrozumienia. Więcej słuchania. Moje najcieplejsze myśli kieruję do pięknych mieszkańców Grenlandii" - zakończył.

"Hjulmand nie wymienia Trumpa ani żadnych innych nazwisk w poście, ale załączył również zdjęcie Grenlandii z flagą pokrywającą powierzchnię lądu na mapie. Można przypuszczać, że jest to odpowiedź na post Katie Miller na X z amerykańską flagą na powierzchni lądu Grenlandii" - twierdzi serwis Dagbladet.

Serwis podkreśla, że Hjulmand ma silną więź z Grenlandią, gdyż mieszkał na wyspie, kiedy był dzieckiem i wielokrotnie tam wracał.

Kasper Hjulmand jest trenerem Bayeru Leverkusen od 8 września 2025 roku. Wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Danii od 1 sierpnia 2020 do 19 lipca 2024. Lwią część trenerskiej kariery spędził w Nordsjaelland - najpierw jako asystent, później jako trener oraz doradca. W międzyczasie trafił do Mainz (1.07.2014 - 17.02.2015).

