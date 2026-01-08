20 minut wystarczyło. Oto jak nazwali Zielińskiego. Długo na to pracował

W ostatnich tygodniach trudno było sobie wyobrazić wyjściową "11' Interu Mediolan bez Piotra Zielińskiego. Pomocnik reprezentacji Polski w kolejnych ośmiu spotkaniach począwszy od starcia z Pisą 30 listopada w ramach rozgrywek Serie A, wybiegał na murawę od pierwszej minuty. Środowy pojedynek przeciwko Parmie był więc niemałym zaskoczeniem dla kibiców, choć koniec końców Polak zameldował się na placu gry w 69. minucie.

Nieco ponad 20 minut spędzone na Stadio Ennio Tardini wystarczyło, by 31-latek ponownie swoją postawą udowodnił, iż jest prawdziwym reżyserem gry Nerazzurri. Takim przydomkiem określiły występ naszego zawodnika włoskie media. Choć nie miał on udziału przy żadnej z bramek swojej drużyny, która wywiozła cenne 3 punkty z Parmy za sprawą trafień Dimarco oraz Thurama, występ naszego rodaka nie pozostał bez echa.

Pewność siebie oraz fakt, iż można powierzyć prowadzenie gry Polakowi wprowadzając go w dowolnym momencie spotkania zauważył włoski Eurosport, który przyznał Zielińskiemu ocenę "6" w skali 1-10, gdzie 1 to najsłabszy występ, zaś 10 to klasa światowa. Włoscy dziennikarze krótko podsumowali solidny występ naszego rodaka. "Przychodzi i obejmuje stanowisko reżysera, ograniczając się do robienia rzeczy prostych i użytecznych" - czytamy w oficjalnych pomeczowych ocenach włoskiej stacji. W zespole gości najwyższą notę (7,5) za występ w tym spotkaniu otrzymali Manuel Akanji oraz Federico Dimarco.

Grę popularnego "Ziela" docenili także użytkownicy portalu "X.com", gdzie możemy przeczytać bardzo budujące opinie na temat postawy urodzonego w Ząbkowicach Śląskich piłkarza. "Uwielbiam grę Zielińskiego. Wnosi do drużyny zupełnie nowy wymiar. Sposób, w jaki dotyka piłki i porusza się z nią, jest niezwykle elegancki" - pisze jeden z nich.

Poświęcony tematyce Interu profil o nazwie "Football And Dreams" postanowił pójść o krok dalej i wskazał na to, iż jakość, którą do drużyny wnosi Piotr Zieliński to dokładnie ten aspekt, którego brakowało w zespole od lat. "Ta drużyna jest zależna od Zielińskiego. Tylko on ma odrobinę jakości, której brakowało nam od lat" - czytamy we wpisie na portalu "X.com".

Inter dzięki zwycięstwu nad Parmą umocnił się na fotelu lidera Serie A. Będący tuż za plecami Nerazzurri AC Milan traci do swojego lokalnego rywala 4 punkty. Swoje spotkanie w ramach 18. kolejki podopieczni Massimiliano Allegriego rozegrają w czwartek 8 stycznia. Ich rywalem na San Siro będzie Genoa.