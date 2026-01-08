Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki walczy ze śmiertelną chorobą. Oddali mu hołd

Kevin Keegan to legenda Liverpoolu lat 70., z którym trzykrotnie został mistrzem Anglii, raz wygrał Puchar Europy i dwa razy Puchar UEFA. Dwukrotnie zdobył Złotą Piłkę - w latach 1978 i 1979, gdy był piłkarzem niemieckiego HSV. Karierę zakończył w 1984 r. W latach 90. i pierwszej dekadzie XX w. był trenerem. Prowadził m.in. Newcastle United, z którym został wicemistrzem Anglii. Pracował też z angielską reprezentacją, z którą zagrał na Euro 2000, a także z Manchesterem City, z którym odpadł w Pucharze UEFA po dwumeczu z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lech świętował mistrzostwo. "Piłem alkohol z Robertem Lewandowskim"

Legenda śmiertelnie chora

Angielskie media informowały, że w ostatnim czasie stan zdrowia 74-letniego Keegana uległ pogorszeniu, trafił do szpitala. Te doniesienia potwierdziła rodzina, która wydała oświadczenie. Pojawiło się ono na oficjalnej stronie Newcastle United.

Rodzina przyznała, że u Keegana zdiagnozowano nowotwór. Wyszły one na jaw w trakcie badań jamy brzusznej. Keengan skarżył się na bóle i inne dolegliwości. W oświadczeniu wyrażono wdzięczność lekarzom, podziękowano za pomoc i wsparcie. Jednocześnie zapewniono, że nie będą udzielane żadne komentarze dot. stanu zdrowia legendy piłki nożnej.

Kevin Keegan ma raka. "Przejdzie leczenie"

"Kevin Keegan został niedawno przyjęty do szpitala w celu dalszej diagnostyki utrzymujących się objawów brzusznych. Badania potwierdziły rozpoznanie nowotworu, a Kevin przejdzie leczenie. Kevin jest wdzięczny zespołowi medycznemu za interwencję i opiekę. Podczas tego trudnego czasu rodzina prosi o prywatność i nie będzie udzielać dalszych komentarzy" - czytamy.

Zobacz też: Oto gdzie postawiono stadion. "456 worków z ciałami"

Newcastle postanowiło wesprzeć Keegana i jego rodzinę w tym trudnym czasie. "Królu Kev. Jesteśmy z tobą na każdym kroku. Mamy nadzieję na pełny i szybki powrót do zdrowia" - przekazały "Sroki". A przed środowym meczem Premier League z Leeds United (4:3) na St. James Park na telebimie ukazał się komunikat o treści: "Wszyscy jesteśmy z tobą. Królu Kev". A kibice zaintonowali przyśpiewkę "Walking in a Keegan wonderland".

Kevin Keegan jest oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego.