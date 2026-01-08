Powrót na stronę główną

Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki walczy ze śmiertelną chorobą. Oddali mu hołd

Jak podają angielskie media, Kevin Keegan, legenda futbolu na Wyspach Brytyjskich, jest śmiertelnie chory. Pojawiło się oświadczenie wydane przez otoczenie piłkarza, które potwierdziło tę informację. "Kevin jest wdzięczny zespołowi medycznemu za interwencję i opiekę" - czytamy.
zrzut ekranu z https://x.com/S_McCormick95/status/2008996037587779887

Kevin Keegan to legenda Liverpoolu lat 70., z którym trzykrotnie został mistrzem Anglii, raz wygrał Puchar Europy i dwa razy Puchar UEFA. Dwukrotnie zdobył Złotą Piłkę - w latach 1978 i 1979, gdy był piłkarzem niemieckiego HSV. Karierę zakończył w 1984 r. W latach 90. i pierwszej dekadzie XX w. był trenerem. Prowadził m.in. Newcastle United, z którym został wicemistrzem Anglii. Pracował też z angielską reprezentacją, z którą zagrał na Euro 2000, a także z Manchesterem City, z którym odpadł w Pucharze UEFA po dwumeczu z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

Legenda śmiertelnie chora

Angielskie media informowały, że w ostatnim czasie stan zdrowia 74-letniego Keegana uległ pogorszeniu, trafił do szpitala. Te doniesienia potwierdziła rodzina, która wydała oświadczenie. Pojawiło się ono na oficjalnej stronie Newcastle United.

Rodzina przyznała, że u Keegana zdiagnozowano nowotwór. Wyszły one na jaw w trakcie badań jamy brzusznej. Keengan skarżył się na bóle i inne dolegliwości. W oświadczeniu wyrażono wdzięczność lekarzom, podziękowano za pomoc i wsparcie. Jednocześnie zapewniono, że nie będą udzielane żadne komentarze dot. stanu zdrowia legendy piłki nożnej.

Kevin Keegan ma raka. "Przejdzie leczenie"

"Kevin Keegan został niedawno przyjęty do szpitala w celu dalszej diagnostyki utrzymujących się objawów brzusznych. Badania potwierdziły rozpoznanie nowotworu, a Kevin przejdzie leczenie. Kevin jest wdzięczny zespołowi medycznemu za interwencję i opiekę. Podczas tego trudnego czasu rodzina prosi o prywatność i nie będzie udzielać dalszych komentarzy" - czytamy.

Newcastle postanowiło wesprzeć Keegana i jego rodzinę w tym trudnym czasie. "Królu Kev. Jesteśmy z tobą na każdym kroku. Mamy nadzieję na pełny i szybki powrót do zdrowia" - przekazały "Sroki". A przed środowym meczem Premier League z Leeds United (4:3) na St. James Park na telebimie ukazał się komunikat o treści: "Wszyscy jesteśmy z tobą. Królu Kev". A kibice zaintonowali przyśpiewkę "Walking in a  Keegan wonderland". 

Kevin Keegan jest oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

