Przed rokiem Karol Nawrocki pojawił się na Jasnej Górze w Częstochowie, podczas Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców. Polityk był wówczas kandydatem na urząd prezydenta RP. Przemówił wówczas w następujący sposób.

- Za sprawą duchowego czaru Jasnej Góry Ci kibice łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, o panu Bogu, o swojej duchowości oraz podejmują podczas takich spotkań różne wyzwanie, biorą na swoje sztandary różne hasła. Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny - powiedział wówczas prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki przed rokiem wywołał burzę

Wizyta Karola Nawrockiego na wydarzeniu spotkała się z falą krytyki. Zebrani na Jasnej Górze kibice mieli skandować m.in. takie hasła jak "raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Wiemy co z udziałem Nawrockiego w pielgrzymce już jako prezydent RP.

Prezydent Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców

Prezydent Nawrocki zapowiedział przed rokiem, że weźmie udział w Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców również w kolejnym roku, nawet jeśli wygra wybory prezydenckie. Tak się stało, a prezydent swojej decyzji nie zmienił. Co przekazała oficjalna strona prezydenta.

- 10 stycznia 2026 roku (sobota) na Jasnej Górze w Częstochowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem »Ciebie Boga Wysławiamy« - przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.