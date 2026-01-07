Znakomita sportowa kariera, świetne występy w klubach ze Szkocji czy Anglii, a także wręcz wybitna postawa w reprezentacji Polski - to są pierwsze rzeczy, o których kibice myślą widząc Artura Boruca.

Były bramkarz nie ukrywa jednak, że za prezentowaną przez niego fantastyczną formą sportową stał człowiek z wieloma wadami. Choć przez lata stronił od mediów, 45-latek otwarcie opowiada o swoich życiowych problemach.

Artur Boruc lubił kasyna

Podczas rozmowy z Żurnalistą Artur Boruc otrzymał pytanie o teorie spiskowe. 45-latek potwierdził, że nie wierzy w lądowania na Księżycu, ale stawia sobie w tych sprawach pewne granice. Były bramkarz Celtiku czy Bournemouth opowiedział też między innymi o swoich pokusach.

- To prawda, że lubiłeś kasyna? - oto jedno z pytań. Boruc odpowiedział szczerze - Tak, ale ja zawsze miałem budżet, z którym tam chodziłem. Nie szedłem tam przegrywać jakichś wielkich sum pieniędzy. Jeżeli budżet mi się kończył, to przestawałem grać - opowiedział.

Po to Boruc chodził do kasyna

Dla Artura Boruca wizyta w kasynie miała zupełnie inny cel. - Ja z reguły do kasyna chodziłem po to, żeby pić. W Anglii chodziłem tam, żeby napić się trochę więcej alkoholu, bo po 22 tylko tam można było się napić. Z tego powodu właśnie tam trafiałem. A przy okazji uskuteczniałem sobie jakiegoś blackjacka. - stwierdził 45-latek.

Artur Boruc w trakcie swojej kariery grał w Pogoni Siedlce, Dolcanie Ząbki, Legii Warszawa, Celticu, Fiorentinie, Southampton, Bournemouth i ponownie w Legii. Zdobył dwa mistrzostwa Polski oraz trzy mistrzostwa Szkocji. W reprezentacji rozegrał 65 spotkań. Był podstawowym bramkarzem kadry podczas dwóch imprez mistrzowskich - mundialu w 2006 roku oraz Euro 2008.