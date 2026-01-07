Mielcarski wydał wyrok ws. transferu Pietuszewskiego do FC Porto

Oskar Pietuszewski odszedł z Jagiellonii po dwóch sezonach gry w pierwszym zespole, w trakcie których wystąpił w aż 54 spotkaniach. Dokonał tego przed ukończeniem 18. roku życia. To, że pomocnik "Jagi" ma ogromny talent, potwierdzały opinie trenerów, w tym m.in. Marka Wasiluka czy Jerzego Brzęczka, a także zainteresowanie ze strony klubów zagranicznych. Wśród drużyn, które widziały u siebie 17-latka, wymieniano Real Betis, Atletico Madryt czy FC Barcelonę.

Oskar Pietuszewski zagra w drużynie z Ligi Europy

Najbardziej konkretne było jednak FC Porto, które wykupiło Pietuszewskiego z Jagiellonii za ok. 11 milionów euro. 17-letni pomocnik będzie trzecim, obok Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, Polakiem w kadrze portugalskiej drużyny. Według Grzegorza Mielcarskiego, który także grał FC Porto, obecność doświadczonych kolegów w kadrze "Smoków" bardzo pomoże młodemu reprezentantowi Polski.

– Super opcja. Biorąc pod uwagę, że jest tam dwóch reprezentantów Polski, to jest to dla Pietuszewskiego idealne. Nie ma lepszego momentu na wejście do drużyny, niż kiedy masz dwóch chłopaków, na których stawia trener, oni są filarami tego zespołu, a za moment mogą być twoimi kolegami z pierwszej reprezentacji – mówił Grzegorz Mielcarski w rozmowie z TVP Sport.

Były zawodnik FC Porto uważa też, że dobra gra w tej drużynie może być dla Pietuszewskiego przepustką do kolejnego transferu, za jeszcze większą sumę. - Porto dwa razy wygrało Ligę Mistrzów. W Europie trudno o zespoły, które mogą pochwalić się takimi sukcesami. Żeby to przebić, musiałbyś sięgnąć po drużyny kalibru Realu Madryt, Interu Mediolan czy Barcelony. To jest topowy klub. Jeżeli tam się sprawdzisz, możesz grać w najlepszych klubach na świecie. Z takich klubów jak Porto, Sporting czy Benfica piłkarze idą w świat. Tylko to już są wtedy zupełnie inne pieniądze – mówił Mielcarski w TVP Sport.

Mielcarski, który grał w Porto w latach 1995-1999 wskazał też jednego zawodnika, którym może inspirować się Pietuszewski. - Dla niego wzorem powinien być Francisco Conceicao, który grał wcześniej w Porto na prawej stronie pomocy. Poszedł do Juventusu i się sprawdził – stwierdził Mielcarski.

Oskar Pietuszewski to wychowanek Jagiellonii. W pierwszym składzie Dumy Podlasia zadebiutował 29 sierpnia 2024 - w wieku 16 lat zagrał w meczu rundy play-off fazy kwalifikacyjnej Ligi Europy 2024/25 z Ajaxem. Łącznie, rozegrał dla "Jagi" 54 mecze – 32 w ekstraklasie, 10 w Lidze Konferencji, 7 w kwalifikacjach do europejskich pucharów i 4 w Pucharze Polski i 1 w Superpucharze. We wrześniu tego roku nowy zawodnik FC Porto zadebiutował w reprezentacji U21 i do tej pory rozegrał w niej 6 spotkań, zdobywając aż 4 bramki.