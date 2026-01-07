Pietuszewski przemówił po wielkim transferze. To dlatego trafił do giganta

Oskar Pietuszewski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto na zasadzie transferu definitywnego za dziesięć milionów euro plus bonusy. Podpisał kontrakt z liderem ligi portugalskiej do końca czerwca 2029 r. Będzie występował w Porto z numerem 77 na koszulce.

Pietuszewski zabrał głos po transferze do Porto. Namówili go reprezentanci Polski

To z pewnością jeden z największych transferów w polskiej piłce w ostatnich latach. Jagiellonia wypuściła prawdziwy talent, który czarował w ekstraklasie, europejskich pucharach i jest jednym z najważniejszych piłkarzy reprezentacji U21. A przecież Pietuszewski ma dopiero 17 lat. Przykuł uwagę zachodnich klubów. Trafił do Porto. Wydaje się, że znalazł się w bardzo dobrym środowisku do rozwoju.

Sam Pietuszewski nie ukrywa swoich ambicji. Wierzy, że szybko stanie się ważną częścią składu "Smoków". - Pierwsze odczucia? Dołączam do dużego klubu z wielką historią. Przede wszystkim chcę grać, dostawać jak najwięcej minut i oczywiście zdobywać trofea. Po to tu przyszedłem. Dam z siebie wszystko, by wygrać wszystko, co jest do wygrania. Nie boję się żadnej sytuacji na boisku - powiedział w rozmowie z mediami FC Porto po ogłoszeniu transferu.

Z pewnością nastolatek będzie miał ułatwiony proces aklimatyzacji. W Porto jest dwóch polskich piłkarzy. Jan Bednarek i Jakub Kiwior stanowią dziś o sile defensywy drużyny z Estadio do Dragao. Pietuszewski przyznał, że sporo rozmawiał z Bednarkiem. Stoper polskiej kadry dołożył swoją cegiełkę do transferu.

- Fakt, że w drużynie było już dwóch polskich piłkarzy pomógł mi podjąć decyzję o dołączeniu do FC Porto. Chcieli, żebym był częścią tej grupy, a ja w ich obecności będę czuł się pewniej. Dużo rozmawiałem z Bednarkiem. Powiedział mi wiele dobrych rzeczy na temat klubu. Bardzo mi pomógł. Był jednym z głównych powodów, dla których tu trafiłem - mówił nastolatek.

Transfer Oskara Pietuszewskiego do FC Porto to najdroższa sprzedaż dokonana przez Jagiellonię Białystok. Klub z Podlasia nie ustanowił jednak rekordu całej PKO Ekstraklasy. Za większe pieniądze sprzedano Jakuba Modera z Lecha Poznań do Brighton & Hove Albion, Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin do Brighton i Ante Crnaca z Rakowa Częstochowa do Norwich City (każdy za 11 mln euro). Podobną kwotę co Jagiellonia zarobili Lech za sprzedaż Jakuba Kamińskiego do Wolfsburga i Legia Warszawa za transfer Ernesta Muciego do Besiktasu Stambuł.

Oskar Pietuszewski jest ósmym Polakiem w historii, który dołączył do FC Porto.

W tabeli ligi portugalskiej FC Porto jest liderem. Wygrało 16 z 17 meczów i ma siedem punktów przewagi nad drugim Sportingiem i dziesięć nad trzecią Benfiką Lizbona. Oprócz tego Porto liczy się w walce o miejsce w 1/8 finału Ligi Europy. Na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej zajmuje ósme miejsce.