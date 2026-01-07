FC Barcelona poznała rywala w Pucharze Króla. Jedną sensację już sprawili

W 1/16 finału Pucharu Króla FC Barcelona pokonała na wyjeździe trzecioligową ekipę CD Guadalajara 2:0 po bramkach Andreasa Christensena i Marcusa Rashforda w ostatnim kwadransie meczu. Katalończycy będą oczywiście faworytem swojego kolejnego meczu w tych rozgrywkach, choć ten sprawił już jedną sensację.

Barcelona poznała kolejnego rywala w Pucharze Króla

W środę wczesnym popołudniem odbyło się losowanie 1/8 finału Pucharu Króla. Wiadomo już, że kolejnym przeciwnikiem FC Barcelony będzie Racing Santander. To aktualny lider drugiej ligi hiszpańskiej. Ma najwięcej zwycięstw ze wszystkich (11) oraz najlepszy atak w rozgrywkach (43 gole strzelone). Na podium klasyfikacji strzelców jest dwóch graczy Racingu - Andres Martin i Asier Villalibre mają na koncie po dziesięć trafień i zajmują ex aequo drugie miejsce.

Racing był autorem sensacyjnej wygranej w poprzedniej rundzie Pucharu Króla. Wyeliminował Villarreal, trzeci zespół La Ligi, wygrywając 2:1. Wcześniej wyrzucił z rozgrywek SD Logrones (4:0) i Ponferradinę (2:1 po dogr.). Nie przegrał żadnego spotkania od prawie dwóch miesięcy.

To będzie pierwszy mecz Barcelony z Racingiem od 2012 r. Wówczas "Blaugrana" wygrała wyjazdowe starcie w La Lidze 2:0. W ostatnich pięciu spotkaniach tych zespołów Barcelona wygrywała do zera. Ostatni raz, kiedy Racing nie przegrał z "Dumą Katalonii" miał miejsce na początku sezonu 2008/2009. Ekipa z Santander zremisowała na Camp Nou 1:1.

Jeśli chodzi o pozostałych hiszpańskich gigantów, to także nie mogą narzekać na wyniki losowania, również zagrają z drugoligowcami. Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Albacete (17. miejsce w tabeli), a Atletico Madryt z Deportivo La Coruna (5. miejsce).

Mecze 1/8 finału Copa del Rey zaplanowano na dni 13-15 stycznia. Zwycięzca awansuje do ćwierćfinału. Szczegółowy terminarz poznamy w najbliższych dniach. Jest on zależny od wyników półfinałów Superpucharu Hiszpanii.