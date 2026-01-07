Media: Reprezentant Polski wraca do Europy! Drugi najdroższy transfer w historii

Bartosz Slisz w ostatnich dwóch latach był graczem Atlanty United. Trafił tam z Legii Warszawa pod koniec stycznia 2024 r. za 3,2 mln euro. Miał umowę ważną z Amerykanami jeszcze przez trzy lata, ale zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Powrót Slisza do Europy. Jeden z najdroższych transferów w historii klubu

Na twitterowym profilu Football Scout możemy przeczytać informację, że Bartosz Slisz przejdzie do Broendby Kopenhaga, jednego z największych klubów w Danii. Doniesienia potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

Slisz jest już po testach medycznych, które przeszedł pomyślnie. Podpis pod umową z Duńczykami to kwestia czasu. Kontrakt reprezentanta Polski z nowym klubem ma obowiązywać do 2029 r. Już jesienią myślał o powrocie do Europy, jego życzenie spełniło się stosunkowo szybko.

Kwota transferu ma wynieść trzy miliony euro. To drugi najdroższy zakup w historii Broendby. Więcej kosztował jedynie Daniel Agger w 2014 r., zapłacono wówczas Liverpoolowi cztery miliony euro. To był powrót Duńczyka do Broendby po ośmiu latach, jest wychowankiem tego klubu. Skończył karierę w 2016 r.

Broendby zapłaciło za Slisza tyle samo co za Luisa Binksa z Coventry City latem minionego roku, Filipa Bundgaarda z Randers w lutym 2024 r. i Nicolaia Vallysa z Silkeborga w sierpniu 2022 r. Cała trójka jest w klubie z Kopenhagi do dzisiaj.

Bartosz Slisz zagrał w zeszłym roku w Major League Soccer w 29 meczach. Atlanta United nie awansowała do play-offów, była drugą najgorszą drużyną w Konferencji Wschodniej.

Transfermarkt wycenia Bartosza Slisza na kwotę czterech milionów euro.

Zobacz też: Boniek wydał werdykt ws. awansu Polski na mundial. Króciutko

W tabeli duńskiej Superligaen Broendby zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 31 punktów po 18 meczach i jest na dobrej drodze do wywalczenia miejsca w grupie mistrzowskiej. Do gry wróci na początku lutego, zmierzy się wtedy z Randers.