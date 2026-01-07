Powrót na stronę główną

Media: Reprezentant Polski wraca do Europy! Drugi najdroższy transfer w historii

Zimowe okienko transferowe powoli się rozkręca, a w transfery są zaangażowani również reprezentanci Polski. Według najnowszych doniesień otoczenie zmieni Bartosz Slisz. Po niespełna dwóch latach pomocnik wróci do Europy. Podpis pomocnika pod umową wydaje się być kwestią godzin.
Mecz Ligi Narodw UEFA Polska - Szkocja
Bartosz Slisz w ostatnich dwóch latach był graczem Atlanty United. Trafił tam z Legii Warszawa pod koniec stycznia 2024 r. za 3,2 mln euro. Miał umowę ważną z Amerykanami jeszcze przez trzy lata, ale zmieni otoczenie.

Powrót Slisza do Europy. Jeden z najdroższych transferów w historii klubu

Na twitterowym profilu Football Scout możemy przeczytać informację, że Bartosz Slisz przejdzie do Broendby Kopenhaga, jednego z największych klubów w Danii. Doniesienia potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

Slisz jest już po testach medycznych, które przeszedł pomyślnie. Podpis pod umową z Duńczykami to kwestia czasu. Kontrakt reprezentanta Polski z nowym klubem ma obowiązywać do 2029 r. Już jesienią myślał o powrocie do Europy, jego życzenie spełniło się stosunkowo szybko.

Kwota transferu ma wynieść trzy miliony euro. To drugi najdroższy zakup w historii Broendby. Więcej kosztował jedynie Daniel Agger w 2014 r., zapłacono wówczas Liverpoolowi cztery miliony euro. To był powrót Duńczyka do Broendby po ośmiu latach, jest wychowankiem tego klubu. Skończył karierę w 2016 r.

Broendby zapłaciło za Slisza tyle samo co za Luisa Binksa z Coventry City latem minionego roku, Filipa Bundgaarda z Randers w lutym 2024 r. i Nicolaia Vallysa z Silkeborga w sierpniu 2022 r. Cała trójka jest w klubie z Kopenhagi do dzisiaj.

Bartosz Slisz zagrał w zeszłym roku w Major League Soccer w 29 meczach. Atlanta United nie awansowała do play-offów, była drugą najgorszą drużyną w Konferencji Wschodniej.

Transfermarkt wycenia Bartosza Slisza na kwotę czterech milionów euro.

W tabeli duńskiej Superligaen Broendby zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 31 punktów po 18 meczach i jest na dobrej drodze do wywalczenia miejsca w grupie mistrzowskiej. Do gry wróci na początku lutego, zmierzy się wtedy z Randers.

