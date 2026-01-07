Messi nie ma wątpliwości. Oto czym zajmie się po zakończeniu kariery

Leo Messi skońc zy w trakcie tegorocznego mundialu 39 lat. Dotychczas trzymał kibiców w niepewności, czy zagra na mistrzostwach świata, czy może jednak odpuści. To może być jego ostatnia wielka impreza w karierze. Wciąż też nie wiadomo, kiedy skończy karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Oto plan Messiego po zakończeniu kariery

Wielu kibiców zastanawia się, co zrobi Leo Messi po zakończeniu kariery. Część widziałaby go jako trenera jakiegoś zespołu. Część twierdzi, że sprawdziłby się w roli działacza - jako dyrektor sportowy lub prezes. Niektórzy wyobrażają sobie go nawet jako agenta. Ale Messi widzi siebie w zupełnie innej roli.

Legendarny Argentyńczyk udzielił wywiadu argentyńskiemu dziennikowi "Ole", w rozmowie padły pytania dotyczące przyszłości. Messi wyznał, że myśli o tym, by zostać właścicielem klubu, najlepiej zbudowanego od zera, na własnych zasadach. Wyklucza pracę jako trener.

- Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie siebie w roli trenera. Wolę pracę administracyjną, zarządzanie. Gdybym miał wybierać, postawiłbym na bycie właścicielem zespołu. Perspektywa stworzenia własnego klubu i zbudowania go od podstaw, otwarcia młodym talentom drogi do osiągnięcia wielkich rzeczy – to uważam za najbardziej kuszące - powiedział Messi.

Zainteresowanie zarządzaniem klubem piłkarskim i tego typu kwestiami wydaje się być nieprzypadkowe. Jesienią mówiło się o tym, że Messi chce odegrać istotną rolę w wyborach prezydenckich w FC Barcelonie w 2026 r. Zagraniczne media przekonywały, że Messi ma poprzeć opozycję i stanąć przeciwko Joanowi Laporcie, którego poparł pięć lat temu. Ale od tego czasu ich relacje bardzo mocno się ochłodziły, głównie ze względu na to, w jakich okolicznościach doszło do odejścia Messiego z Barcelony w 2021 r.

Zobacz też: Zieliński zachwyca całe Włochy. Tak jeszcze o nim nie mówili. "Piękno futbolu"

Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do końca 2028 r. Będzie miał wtedy 41 lat. W tym roku czeka go obrona tytułu mistrza świata z Argentyną, a także obrona mistrzowskiego tytułu wywalczonego w Major League Soccer.