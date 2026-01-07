Messi nie ma wątpliwości. Oto czym zajmie się po zakończeniu kariery

Leo Messi skończy w trakcie tegorocznego mundialu 39 lat. Dotychczas trzymał kibiców w niepewności, czy zagra na mistrzostwach świata, czy może jednak odpuści. To może być jego ostatnia wielka impreza w karierze. Wciąż też nie wiadomo, kiedy skończy karierę.
Wielu kibiców zastanawia się, co zrobi Leo Messi po zakończeniu kariery. Część widziałaby go jako trenera jakiegoś zespołu. Część twierdzi, że sprawdziłby się w roli działacza - jako dyrektor sportowy lub prezes. Niektórzy wyobrażają sobie go nawet jako agenta. Ale Messi widzi siebie w zupełnie innej roli.
Legendarny Argentyńczyk udzielił wywiadu argentyńskiemu dziennikowi "Ole", w rozmowie padły pytania dotyczące przyszłości. Messi wyznał, że myśli o tym, by zostać właścicielem klubu, najlepiej zbudowanego od zera, na własnych zasadach. Wyklucza pracę jako trener.
- Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie siebie w roli trenera. Wolę pracę administracyjną, zarządzanie. Gdybym miał wybierać, postawiłbym na bycie właścicielem zespołu. Perspektywa stworzenia własnego klubu i zbudowania go od podstaw, otwarcia młodym talentom drogi do osiągnięcia wielkich rzeczy – to uważam za najbardziej kuszące - powiedział Messi.
Zainteresowanie zarządzaniem klubem piłkarskim i tego typu kwestiami wydaje się być nieprzypadkowe. Jesienią mówiło się o tym, że Messi chce odegrać istotną rolę w wyborach prezydenckich w FC Barcelonie w 2026 r. Zagraniczne media przekonywały, że Messi ma poprzeć opozycję i stanąć przeciwko Joanowi Laporcie, którego poparł pięć lat temu. Ale od tego czasu ich relacje bardzo mocno się ochłodziły, głównie ze względu na to, w jakich okolicznościach doszło do odejścia Messiego z Barcelony w 2021 r.
Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do końca 2028 r. Będzie miał wtedy 41 lat. W tym roku czeka go obrona tytułu mistrza świata z Argentyną, a także obrona mistrzowskiego tytułu wywalczonego w Major League Soccer.