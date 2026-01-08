Oto gdzie postawiono stadion. "456 worków z ciałami"

Wciąż trwają przygotowania do tegorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W marcu poznamy resztę drużyn, które pojadą na ten mundial. Wśród nich może być reprezentacja Polski, która będzie walczyła w barażach najpierw z Albanią, a później z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.

REKLAMA

Media: Stadion MŚ na stercie ciał

Organizatorzy tego turnieju również się przygotowują do przyjęcia kibiców oraz wciąż trwają prace nad infrastrukturą. Niektóre mecze będą rozgrywane na stadionie Akron w stanie Jalisco w Meksyku.

Dziennik "Dagbladet" przypomina, że w tym czwartym pod względem liczby ludności stanie (8,4 mln ludzi), działa jeden z największych karteli - Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Został on opisany przez BBC w 2009 roku jako "najbardziej agresywny kartel", który odpowiada za zaginięcia i morderstwa.

"Jalisco należy do stanów w kraju, w których najwięcej ludzi znika bez śladu (od stycznia do października ubiegłego roku zaginęło 1000 osób). W ostatnich latach dokonano tam wielu makabrycznych odkryć" - czytamy.

Zobacz też: Wstrząs u potencjalnych rywali Polaków! Selekcjoner wyrzucony

Teraz "Dagbladet" opisuje, że w promieniu trzech kilometrów od stadionu w Akron "zebrano około 456 worków z częściami ciał" - czytamy.

"W marcu ubiegłego roku doszło do największego szoku. W opuszczonym miejscu członkowie grupy poszukiwawczej Guerreros Buscadores de Jalisco (Jalisco Warriors Seekers) znaleźli piece krematoryjne, spalone szczątki ludzkie i fragmenty kości, a także porzucone rzeczy osobiste i setki butów" - czytamy.

Zaskakujący głos ws. kartelu. "Ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa"

Te odkrycia wywołały szok w całym kraju. Ponadto uważa się, że władze Meksyku nie informują o wszystkich odkryciach. "Dagbladet" przypomina, iż prezydent USA Donald Trump uznał w ubiegłym roku kartel CJNG za organizację terrorystyczną. "Ale mieszkańcy twierdzą, że nie muszą się martwić o podróżnych, którzy przyjadą do stanu na wielkie wydarzenie tego lata" - czytamy.

Jakby tego było mało jeden z koordynatorów ds. bezpieczeństwa stanu Jalisco - Roberto Alarcón uważa, że "dominacja kartelu w rzeczywistości ułatwia zapewnienie bezpieczeństwa" - przytacza serwis.

"Dzięki temu służby bezpieczeństwa mogą skuteczniej i bardziej kontrolowanie atakować te grupy" - mówił w rozmowie z AP, cytowanej przez dagbladet.no.