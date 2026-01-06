Domagają się wyrzucenia Szymańskiego z Fenerbahce! "Wracaj do domu"

Sebastian Szymański popadł ostatnio w niełaskę kibiców Fenerbahce. Reprezentant Polski przestał być piłkarzem pierwszego wyboru, a gdy wchodzi z ławki, często bywa krytykowany. Zbyt wielkiej okazji na pokazanie swoich umiejętności nie miał także w półfinale Superpucharu Turcji. Przeciwko Samsunsporowi wszedł na murawę w 87. minucie, gdy mecz był już praktycznie rozstrzygnięty. Mimo to znów zdołał podpaść fanom ze Stambułu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Zobaczyli, co zrobił Szymański i się zaczęło. "Proszę, sprzedaj"

Polski pomocnik zmienił strzelca pierwszej bramki Kerema Akturkoglu. W doliczonym czasie gry sam mógł wpisać się na listę strzelców. Szymański znalazł się w dogodnej sytuacji strzeleckiej po niezłej akcji i wymienia piłki z Yigitem Demirem. Złożył się do uderzenia wślizgiem, ale minimalnie chybił.

Mimo to jego drużyna wygrała 2:0. Poza wspomnianym Akturkoglu gola strzelił Jhon Duran. Choć wydawać by się mogło, że kibice Fenerbahce mają powody do świętowania, naszemu zawodnikowi i tak mocno się oberwało.

W trakcie pomeczowego studia na antenie NeoSpor turecki dziennikarz Serdar Ali Celikler zaapelował wręcz do władz klubu, aby pozbyły się Polaka oraz dwóch jego kolegów. - Panie Devinie (Devin Ozek - dyrektor sportowy Fenerbahce - przyp. red.), proszę sprzedać kilku zawodników. Na dworze jest już zimno, weźmy się do roboty. Proszę, sprzedaj Szymańskiego, En-Nesyriego, Becao. Pokaż, na co cię stać - wypalił wprost.

Kibice nie chcą już Szymańskiego. "Wracaj do domu"

Wulgarne wpisy pod adresem Szymańskiego pojawiły się także w mediach społecznościowych. "S********j Szymański, wracaj do domu. Reszta drużyny - kocham", "En-Nesyri i Szymański powinni opuścić klub, trzeba zrobić miejsce w puli zawodników zagranicznych!", "S*******j Szymański, idź do domu, podróbka Kerem też… wszyscy inni to mężczyźni" - pisali wściekli kibice na portalu X.

Bardzo możliwe, że Szymański tej zimy rzeczywiście odejdzie z Fenerbahce. Zdaniem tureckich mediów chce tego także sam klub. Polak ma być zresztą łączony z Lyonem i PSV Eindhoven. Tymczasem Fenerbahce czeka teraz finał Superpucharu Turcji z Galatasarayem Stambuł. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 18:30.