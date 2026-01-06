Reprezentant Polski trafi do Premier League? Już na niego patrzą

Jan Ziółkowski po transferze do Romy zdążył już rozegrać osiem meczów w Serie A oraz dwa w Lidze Europy. Polski stoper korzysta na problemach w obronie w drużynie Gian Piero Gasperiniego, ale kiedy dostaje swoje szanse, zwykle je wykorzystuje. Sprawdza się w zasadzie to, co kilka miesięcy temu mówił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.

- Myślę, że zacznie jako rezerwa Manciniego albo Hermoso, bo Roma gra trzema obrońcami. On będzie takim można powiedzieć zabezpieczającym na środku obrony i na pół prawym. Widząc, że Roma gra w Lidze Europy i Pucharze Włoch, myślę, że na początku dostanie swoje minuty spokojnie. Ma 20 lat - uważam, że za dwa lata będzie zawodnikiem zupełnie innego formatu. Dużo, dużo lepszym - mówił "Zibi" w rozmowie z portalem Meczyki.pl. Tyle tylko, że za dwa lata zawodnik może być już w innym miejscu, niekoniecznie w Rzymie.

Ziółkowski na celowniku klubu z Premier League

Ciekawe informacje ujawnił dziennikarz Fabrizio Romano. Według jego wiedzy stoperem reprezentacji Polski interesuje się przedstawiciel Premier League. — Jednym z klubów, który mogę wymienić, jest Bournemouth. Dyrektor Tiago Pinto był w Romie i doskonale zna włoski rynek. Obserwują Ziółkowskiego, obserwują Tarika Muharemovicia, obserwują Tiago Gabriela z Lecce… Wszyscy są młodymi środkowymi obrońcami, którzy dobrze radzą sobie we Włoszech. Jednak w przypadku Ziółkowskiego nie sądzę, aby opuścił Romę, a już na pewno nie teraz — zdradził.

Romano zaznaczył w rozmowie z Meczykami, że Polak na razie nie myśli o żadnym transferze i skupia się na jak najlepszej aklimatyzacji w Wiecznym Mieście.

Jan Ziółkowski przeszedł do Romy za 6 milionów euro. Serwis Transfermarkt wycenia go obecnie na 7,5 miliona euro. Jego umowa z ekipą "Giallorossich" obowiązuje do czerwca 2030 roku.