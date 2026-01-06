Trener Feyenoordu ogłosił, jak wygląda sytuacja Modera

26-letni środkowy pomocnik Jakub Moder nie wystąpił w żadnym spotkaniu Feyenoordu w tym sezonie. To niestety efekt kontuzji pleców (przepuklina kręgosłupa), której doznał w trakcie przygotowań. "Na początku reprezentant Polski leczony był zachowawczo za pomocą rehabilitacji oraz zastrzyków. Niestety, nie przyniosło to skutku, przez co na początku listopada gruchnęły informacje o operacji. Natychmiast stało się jasne, że Modera na boisku przez najbliższe miesiące nie zobaczymy. Jednocześnie jest to światełko w tunelu - interwencja chirurgiczna niesie ze sobą nadzieję na pełne wyleczenie kontuzji" - pisał o nim Mateusz Gaweł ze Sport.pl. w listopadzie ubiegłego roku.

Trener Feyenoordu zabrał głos o Jakubie Moderze

Na początku stycznia tego roku Feyenoord wrzucił w mediach społecznościowych kilka zdjęć z Moderem w roli głównej. Można było na nich zobaczyć, jak Polak ćwiczy nie tylko na siłowni, ale także w towarzystwie kolegów z drużyny oraz z piłką.

Teraz na temat stanu zdrowia 35-krotnego reprezentanta Polski (dwa gole i dwie asysty) głos zabrał trener Robin Van Persie.

- Moder jest już częściowo włączony do treningów. Ale to dopiero początkowa faza jego treningu z grupą. Jeszcze przez kilka tygodni będzie poza grą - powiedział van Persie, były świetny napastnik reprezentacji Holandii, Manchesteru United oraz Arsenalu, cytowany przez prestiżowy i największy holenderski dziennik

"De Telegraaf".

Na jak najszybszy powrót Modera liczy nie tylko Van Persie, ale również Jan Urban, trener reprezentacji Polski.

Feyenoord po 17 kolejkach ma 35 punktów i jest wiceliderem Eredivisie. Do prowadzącego PSV Eindhoven traci aż jedenaście punktów. W pierwszym meczu w nowym roku Feyenoord zagra w niedzielę 11 stycznia (godz. 12.15) na wyjeździe z dziewiątym zespołem tabeli - Heerenveen.

Drużyna z Rotterdamu gra też w Lidze Europy. Tam spisuje się słabo, bo po sześciu spotkaniach fazy ligowej ma zaledwie trzy punkty i jest dopiero na 30. miejscu. W dwóch ostatnich meczach musi wygrać, by zachować szanse na baraże o 1/8 finału (ze Sturmem Graz u siebie i w Sewilli z Realem Betis).