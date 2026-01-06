Nowe wieści ws. przyszłości Szymańskiego. "Przeklęta klauzula"

Choć o odejściu Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce zagraniczne media pisały już od października ubiegłego roku, to wciąż nie wiadomo, czy zostanie w Turcji do końca tego sezonu, a jeśli tak się nie stanie, to jaki będzie jego nowy klub. Media pisały już o zainteresowaniu takich klubów jak: Napoli, Lazio, Atalanta, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen i Tottenham.

Nowe wieści ws. przyszłości Sebastiana Szymańskiego. "Przeklęta klauzula"

Teraz nowe wieści ws. przyszłości Sebastiana Szymańskiego przekazał francuski "Sport.fr. Według jego informacji Polak jest bardzo blisko dołączenia do zespołu Olympique Lyon.

„Polski pomocnik dołączy do Olympique Lyon mimo przeklętej klauzuli! - to tytuł artykułu.

Dziennikarz Stephane Roy podkreśla, że Szymański ma kontrowersyjną klauzulę w swoim kontrakcie. O co chodzi?

"Lyon przyspiesza w sprawie transferu Szymańskiego, który przyciąga wszystkie spojrzenia w lidze tureckiej. Negocjacje postępują, ale tajemnicza klauzula w jego obecnym kontrakcie hamuje entuzjazm w sprawie transferu. Opcja pierwokupu przyznana jest innemu europejskiemu gigantowi, potencjalnie Realowi Madryt, która może wszystko storpedować" - czytamy.

Wielkich zwolennikiem transferu Szymańskiego jest Paulo Fonseca, trener Lyonu. Padła też kwota, jaką Francuzi mieliby zapłacić za transfer Polaka.

"Fonseca widzi w nim brakujące ogniwo, które mogłoby ożywić środek boiska. Działacze zmotywowani przybyciem Endricka chcą przygotować konkretną propozycję w wysokości 25 milionów euro. Transfer Polaka wpisuje się w strategię sprowadzania piłkarzy o dużym potencjale. Szymański sam nie ukrywa swojego entuzjazmu wobec ligi francuskiej. Jego klauzula podsyca jednak plotki i dzieli ekspertów - jedni traktują ją jako zwykły detal administracyjny, a inni obawiają się brazylijskiego serialu" - dodaje "Sport.fr"

Dziennikarz podkreśla, że zadecydować mogą nawet najbliższe godziny. "Szymański w Lyonie. Genialny strzał czy utracona iluzja? Najbliższe godziny będą decydujące" - pisze.

Szymański do Fenerbahce trafił w 2023 roku. Przez 2,5 sezonu rozegrał 30 meczów, w których zagrał 132 mecze, zdobył 22 bramki i miał 30 asyst. W tym sezonie jego bilans jest słaby: 24 mecze, dwa gole i dwie asysty.

Polak w swojej karierze reprezentował też barwy Legii Warszawa, Dynama Moskwa oraz Feyenoordu Rotterdam.