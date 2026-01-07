Boruc pojechał bo bandzie. Oto co sądzi o pandemii i zamachu na WTC

Przez lata Artur Boruc traktował medialne wywiady za przykry obowiązek. W ostatnich miesiącach znacznie łatwiej spotkać rozmowy z nim na najróżniejszych portalach.

W jednym z niedawnych występów stwierdził, że nie jest mu pisane życie w roli eksperta czy komentatora sportowego. Niedawno też był gościem Kanału Sportowego. Tam podzielił się swoją opinią na temat sytuacji sprzed czterech lat, kiedy kibice Legii napadli na autokar z piłkarzami. W ostatnim czasie Artur Boruc pojawił się również w studiu Żurnalisty.

Artur Boruc i teorie spiskowe

Podczas rozmowy, Artur Boruc dostał pytanie o wiarę w teorie spiskowe. - Tak, wierzę. - Ale to idziemy 'all in' i wszystko? - dopytał się rozmówca. - No może nie tak do końca, bo jednak reptilian czy historie z tym związane, to jest jak na moją głowę dosyć mocno. W tym świecie możemy się spodziewać wszystkiego.

Tutaj Żurnalista nawiązał do posta dodanego przez Boruca na Instagrama, w którym za ciekawą uznał teorię Davida Icke. Stwierdził on, że za zamachem z 11 września 2001 stoją Żydzi. Dowodem na to miałyby być ich radosne tańce po wydarzeniu. - No ale jeżeli World Trade Center, to pandemia też była.... - Jak najbardziej - stwierdził Boruc, dokładając kolejną historię do już całkiem pokaźnej listy.

Wiara Boruca ma swoje granice

Artur Boruc nie wierzy we wszystkie spiskowe teorie. - Ziemia jest płaska czy nie? - otrzymał pytanie. - No dobra, spokojnie... - odparł. W odpowiedzi na kolejne pytanie stwierdził jednak, że żaden człowiek nie postawił stopy na Księżycu.

Artur Boruc jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Z Legią zdobył mistrzostwo Polski oraz puchar ligi w sezonie 2001/02, ale wielka kariera rozpoczęła się po transferze do Celticu - sześć trofeów, w tym trzy mistrzostwa Szkocji. Później była Fiorentina, Southampton, Bournemouth, a na zakończenie kariery powrót do Legii i drugie mistrzostwo kraju. W reprezentacji Polski rozegrał 65 meczów. Był podstawowym bramkarzem podczas MŚ 2006 oraz Euro 2008.