A jednak. Fatalne wieści ws. Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe przed świętami Bożego Narodzenia wyrównał rekord Cristiano Rolando sprzed 12 lat. Francuski napastnik zdobył gola przeciwko Sevilli i zanotował 59. trafienie w roku kalendarzowym. Francuz cały czas uskarżał się jednak na ból kolana, aż wreszcie badania wykazały uraz jednego z więzadeł pobocznych. Z tego powodu napastnik "Królewskich" opuścił niedzielne spotkanie z Realem Betis, a jego występ w kolejnych starciach, już w Superpucharze Hiszpanii w Dżuddzie, stanął pod dużym znakiem zapytania.

- Będziemy przesuwać proces rehabilitacji. Wiele będzie zależeć od samopoczucia samego zawodnika. Zrobimy wszystko, co możliwe, by wrócił jak najszybciej, ale nie wiem, kiedy to nastąpi. Czy zdąży na Superpuchar? Zobaczymy - tłumaczył Xabi Alonso na konferencji prasowej jeszcze przed konfrontacją z ekipą z Sewilli.

Real bez Mbappe w Superpucharze?

Nowe informacje w sprawie sytuacji Kyliana Mbappe przekazał Mario Cortegana z The Athletic. Dziennikarz w kilku żródłach zbliżonych do "Królewskich" potwierdził, że występ Francuza przeciwko Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii (8 stycznia) jest praktycznie niemożliwy. Dodał, że zdobywca 29 goli może nie zdążyć się wykurować nawet na ewentualne finałowe starcie z Barceloną lub Athletikiem Bilbao (11 stycznia).

Na razie nieobecność snajpera "Trójkolorowych" nie była przesadnie uciążliwa dla Realu. W niedzielę zespół pokonał Betis aż 5:1, a hat-trickiem popisał się zmiennik Mbappe Gonzalo Garcia. To on prawdopodobnie znajdzie się w wyjściowym składzie na zaplanowane na czwartek derby hiszpańskiej stolicy.

Z obozu Realu płynął też pozytywne wiadomości o powrocie Deana Huijsena. Kłopoty wciąż mają Eder Militao oraz Trent Alexander-Arnold, a Brahim Diaz jest nieobecny z powodu rywalizacji z Pucharze Narodów Afryki.