Hiszpanie od rana trąbią o transferze Lewandowskiego. Podjął decyzję

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa za pół roku. Kapitan reprezentacji Polski co rusz jest łączony z kolejnymi klubami, które widziałyby go u siebie. 37-latek znalazł się na celowniku saudyjskiego Al-Hilal, który zaproponował, aby Polak był częścią transakcji z udziałem Joao Cancelo. "Mundo Deportivo" poinformowało, że "Lewy" podjął decyzję w sprawie potencjalnego odejścia z ekipy ze stolicy Katalonii.
Hansi Flick i Robert Lewandowski
Jeszcze niedawno nazwisko Roberta Lewandowskiego łączono z włoskim AC Milanem. Kolejne plotki wskazywały na to, że kapitan polskiej kadry trafi do występującego w MLS Chicago Fire. Teraz parol na "Lewego" zagiął kolejny chętny.

Lewandowski częścią sensacyjnej wymiany?

Gdy w poniedziałkowy wieczór Fabrizio Romano poinformował o rozmowach FC Barcelony z Al-Hilal w sprawie wypożyczenia Joao Cancelo, nagle gruchnęły sensacyjne wieści w sprawie polskiego napastnika. Belgijski dziennikarz, Sacha Tavolieri poinformował, że saudyjski klub zaproponował, aby częścią transakcji z udziałem portugalskiego bocznego obrońcy był właśnie Lewandowski.

Al-Hilal miałby wypożyczyć Polaka do końca bieżącego sezonu, a ten ruch pozwoliłby "Barcy" na zaoszczędzenie na wysokiej pensji 37-latka. Początkowo wydawało się, że Polak podejmie negocjacje z saudyjskim gigantem dopiero wtedy, gdy będzie pewien, że nie ma szans na porozumienie z "Barcą" w sprawie nowego kontraktu, o czym pisaliśmy na Sport.pl.

Hiszpanie trąbią o Lewandowskim. Polak nie wyklucza odejścia

Temat potencjalnego odejścia "Lewego" szybko podchwyciły hiszpańskie media, które od rana żyją tematem transferu do Arabii Saudyjskiej. "Mundo Deportivo" informuje, że o pozyskanie Polaka mocno zabiega trener Al-Hilal, Simone Inzaghi. Dodatkowo dziennik przypomina, że to nie pierwsza taka próba saudyjskiego giganta - "próbują go ściągnąć od trzech lat" - czytamy.

Dodatkowo gazeta już wie, jak na potencjalny transfer zapatruje się kapitan reprezentacji Polski. "Na dziś Lewandowski chce cieszyć się z ostatnich miesięcy w Barcelonie, choć już myśli o swojej przyszłości. "Mundo Deportivo" już kilka tygodni temu informowało, że polski napastnik spotkał się wraz ze swoim agentem, Pinim Zahavim i z dyrektorem Chicago Fire, Greggiem Berhalterem. Ten dał mu do zrozumienia, że klub liczy na pozyskanie go latem. Tej możliwości "Lewy" nie wyklucza".

Możliwość transferu reprezentanta Polski już w styczniu neguje również Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz na łamach kanału "Meczyki" stwierdził, że Lewandowski całkowicie skupia się na grze w Barcelonie, a decyzję o swojej przyszłości podejmie bliżej końca sezonu.

