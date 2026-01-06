Niespodziewany powrót Polaka do Ekstraklasy. "Na 100 procent"

Karol Angielski po odejściu z Radomiaka Radom w 2022 roku najpierw trafił do tureckiego Sivassporu, później przez jeden sezon reprezentował barwy greckiego Atromitosu Ateny, a od 1,5 roku jest piłkarzem cypryjskiego AEK-u Larnaka. W jego barwach sięgnął po Puchar i Superpuchar Cypru.

Skrytykował klub i trenera. Może odejść

Niebawem przygoda Polaka na Cyprze może dobiec końca. W tym sezonie jednak najczęściej rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych, choć liczby ma niezłe - mimo tego, że rozegrał tylko 842 minuty, licząc wszystkie rozgrywki, pięciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali i raz asystował.

Piłkarz nie jest zadowolony z tego, że trener Imanol Idiakez na niego nie stawia, a w grudniu otwarcie skrytykował swój klub i szkoleniowca, sugerując, że jest traktowany gorzej niż jego rywale o miejsce w wyjściowym składzie.

- Piłka nożna nie jest sprawiedliwa, jednak nie jesteśmy tak samo traktowani - stwierdził w rozmowie z TVP Sport. - Do tego doszło lekkie spięcie na treningu. Byłem sfaulowany, dostałem silnego kopniaka w ścięgno Achillesa, trener nie zareagował. Zwróciłem uwagę, że takie zagrania grożą urazem, a w zespole kontuzji jest aż nadto. Moja reakcja nie spodobała się szkoleniowcowi – spytał, czy jestem nieszczęśliwy w drużynie. Odpowiedziałem, żeby pokazał mi jednego szczęśliwego piłkarza siedzącego bez przerwy na ławce rezerwowych. Jeśli tacy są, to znaczy, że nie mają ambicji. Ja mam - dodał i zasugerował, że najlepiej byłoby rozwiązać kontrakt.

Za te słowa piłkarz został ukarany przez AEK, a w ostatniej ligowej kolejce w meczu przeciwko Anorthosisowi znalazł się poza kadrą, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Stało się jasne, że Angielski może szukać sobie nowego klubu.

To byłby ciekawy powrót. Angielski występował w tym klubie przez dwa lata

Według informacji Mateusza Żelaznego z TVP3 Kielce, 29-letni napastnik niebawem wróci do Polski. Jego nowym klubem ma zostać lider Ekstraklasy, Wisła Płock. "Oczywiście strony jeszcze dogadują ostanie detale i jak to w życiu - może się jeszcze temat wysypać. Ale według mnie na 100 procent Karol Angielski zagra wiosną w Płocku" - czytamy w jego wpisie w portalu X.

Co ciekawe, Angielski występował już w barwach zespołu z Płocka w latach 2018-2020. Wówczas w 29 meczach czterokrotnie trafiał do siatki i raz asystował. Łącznie na boiskach Ekstraklasy zagrał w 103 spotkaniach, w których strzelił 22 gole i zanotował trzy asysty.

