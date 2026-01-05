Była 124. minuta, gdy Salah zrobił to. Absolutny horror w meczu Egiptu

W Maroku trwa Puchar Narodów Afryki, czyli piłkarskie mistrzostwa tego kontynentu. Rywalizacja jest właśnie na etapie 1/8 finału. W sobotę awans do 1/4 zapewniły sobie reprezentacje Senegalu i Mali, a w niedzielę - Maroko i Kamerun. O kolejne miejsca w najlepszej ósemce w poniedziałek walczyły za to Egipt z Beninem i Nigeria z Mozambikiem.

Dreszczowiec w meczu Egiptu na PNA. Ostatnie słowa należało do Salaha

Choć w obydwu spotkaniach mieliśmy jednoznacznego faworyta, to pierwsze z nich wcale nie okazało się jednostronne. Egipt dość nieoczekiwanie długo męczył się z niżej notowanym rywalem. Na pierwszą bramkę musiał czekać aż do 69. minuty i dopisało mu sporo szczęścia. Gola na 1:0 po strzale z dystansu w samo okienko strzelił Marwan Attia. To jednak nie wystarczyło do zwycięstwa. W 83. minucie fortuna dopisała piłkarzom Beninu. Po dośrodkowaniu w pole karne piłka odbiła się od jednego z obrońców i kompletnie zmyliła bramkarza. Ten zdołał jeszcze rozpaczliwie interweniować, ale wybił piłkę wprost pod nogi Jodela Dossou. 33-latek skorzystał z okazji i z najbliższej odległości wepchnął ją do bramki.

Tym samym Benin wyrównał na 1:1 i potrzebna była dogrywka. W niej jednak już takich niespodzianek nie było. W 97. minucie dośrodkowanie Attii na gola zamienił Yasser Ibrahim i Egipt odzyskał prowadzenie. Dzieła zniszczenia dopełnił zaś Mohamed Salah. W czwartej minucie doliczonego czasu popędził z kontratakiem i widząc ustawionego daleko od bramki golkipera rywali, precyzyjnie uderzył z dystansu. Tym sposobem efektownie przypieczętował wygraną 3:1 i awans Egiptu.

Nokaut w 1/8 finału PNA. Oni już awansowali

Tylu emocji nie było w drugiej poniedziałkowej konfrontacji. Nigeria bez problemu poradziła sobie w niej z reprezentacją Mozambiku, Rozbiła ją aż 4:0. Pierwsze dwie bramki padły między 20. a 25. minutą za sprawą Ademoli Lookmana i Victora Osimhena. Przy obu asystował Akor Adams. Tuż po zmianie stron jeszcze jedno trafienie dołożył Osimhen, a kwadrans przed końcem wynik ustalił Adams.

Zarówno Egipt, jak i Nigeria swoich kolejnych rywali poznają we wtorek 6 stycznia. Z Mohamedem Salahem i spółką zmierzy się zwycięzca meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Burkina Faso (godz. 20:00). Z kolei Nigeria w ćwierćfinale zagra z Algierią lub Demokratyczną Republiką Konga (te spotkają się w 1/8 finału o godz. 17:00).

Wyniki meczów 1/8 finału PNA: