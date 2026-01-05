Nagle gruchnęło ws. Lewandowskiego! Media: Może odejść już teraz

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. W kolejce po usługi kapitana reprezentacji Polski ustawiają się kolejne kluby. Niedawno z nazwiskiem 37-latka wiązano AC Milan, a ostatnie doniesienia medialne wskazywały na zainteresowanie jego pozyskaniem amerykańskiego Chicago Fire.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Jednak Arabia Saudyjska? Al-Hilal złożyło zaskakującą propozycję

"Najnowsze informacje z Arabii Saudyjskiej wskazują jednak na coś innego. Tamtejszy znany dziennikarz - Hasan Alasiri - podał na platformie X, że "Lewy" jest otwarty na przejście do Al-Hilal" - pisaliśmy na Sport.pl. Początkowo wydawało się, że Polak podejmie negocjacje z saudyjskim gigantem dopiero wtedy, gdy będzie pewien, że nie ma szans na porozumienie z "Barcą" w sprawie nowego kontraktu.

Teraz sprawy nieoczekiwanie nabrały tempa. Al-Hilal bowiem pozostaje w stałym kontakcie z Barceloną - z tym, że w sprawie wypożyczenia do "Dumy Katalonii" Joao Cancelo. Fabrizio Romano poinformował, że klub z Arabii Saudyjskiej otrzymał już wstępną ofertę za swojego piłkarza. Niespodziewanie w transakcję wmieszany może zostać również Lewandowski.

Zdaniem belgijskiego dziennikarza, Sachy Tavolierego, Al-Hilal zaproponował, aby "Lewy" występował w ich barwach do końca sezonu, zamiast dokańczać rozgrywki w barwach "Blaugrany". "Barcelona zaoszczędziłaby na wynagrodzeniu Lewandowskiego za pół roku, a on sam zarobiłby więcej w Arabii Saudyjskiej" - czytamy w jego wpisie w portalu X.

Możliwość transferu reprezentanta Polski już w styczniu wyklucza Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz na łamach kanału "Meczyki" stwierdził, że Lewandowski całkowicie skupia się na grze w Barcelonie, a decyzję o swojej przyszłości podejmie bliżej końca sezonu.

Zobacz też: Hiszpanie trąbią o Lewandowskim. Niesamowity wyczyn