To się stało! Była 13:00, gdy gigant ogłosił transfer Pietuszewskiego

Kilka tygodni trwała saga transferowa z udziałem Oskara Pietuszewskiego. 17-latek po świetnym roku 2025 w barwach Jagiellonii Białystok wzbudził zainteresowanie klubów ze ścisłej europejskiej czołówki. Wśród zainteresowanych ściągnięciem młodzieżowego reprezentanta Polski wymieniane były m.in. FC Barcelona, Manchester City czy Atletico Madryt. Ostatecznie jednak polski skrzydłowy zdecydował się na inną opcję.

Ogromne pieniądze za Pietuszewskiego! Znamy szczegóły kontraktu

Oskar Pietuszewski został oficjalnie ogłoszony jako nowy zawodnik portugalskiego FC Porto. Młody piłkarz podpisał ze "Smokami" kontrakt obowiązujący do stycznia 2029 roku. Tym samym dołącza do zespołu, w którym ważną rolę pełnią reprezentanci Polski - Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

"FC Porto pozyskało Oskara Pietuszewskiego za kwotę 10 milionów euro, która obejmuje stałą kwotętransferu oraz maksymalne zmienne uzależnione od osiągnięcia określonych celów. Jagiellonia będzie również uprawniona do 10% zysków z potencjalnego przyszłego transferu zawodnika. FC Porto podpisało z zawodnikiem umowę ważną przez trzy sezony, tj. do 5 stycznia 2029 roku, z klauzulą ??odstępnego w wysokości 60 milionów euro" - napisał portugalski klub na swojej stronie internetowej.

Zawodnik w poniedziałek wieczorem przyleciał do Portugalii, gdzie odbył testy medyczne i parafował umowę z triumfatorem Ligi Mistrzów z sezonu 2003/04. Na transakcji z udziałem 6-krotnego reprezentanta Polski do lat 21 spore pieniądze zarobiła Jagiellonia.

Jagiellonia w oficjalnym komunikacie napisała: "Oskar Pietuszewski odchodzi z Jagiellonii Białystok. Nasz wychowanek przenosi się, na zasadzie transferu definitywnego, do portugalskiego FC Porto. Tym samym Klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii, otwierając kolejny rozdział w strategii promowania talentów".

Dokładna kwota transferu wynosi 10 milionów euro bez bonusów. Jeżeli jednak wraz bonusami przekroczy 11 milionów, będzie to oznaczać, że Pietuszewski został najdroższym piłkarzem Ekstraklasy. Wcześniej 11 milionów euro za Jakuba Modera i Kacpra Kozłowskiego płaciło Brighton. Później taką samą kwotę za Ante Crnaca wyłożyło Norwich City.

Kiedy debiut Pietuszewskiego? Może zagrać w hitowym starciu!

Pietuszewski niebawem dołączy do reszty zespołu, który przebywa na mini-zgrupowaniu w miejscowości Algarve. Pierwszą okazję do debiutu w nowych barwach polski skrzydłowy będzie miał 14 stycznia. Wówczas w ćwierćfinale Pucharu Portugalii FC Porto podejmie Benfikę. Bardziej prawdopodobną datą pierwszego meczu 17-latka w koszulce "Smoków" jest jednak 18 stycznia - wtedy lider ligi portugalskiej zagra na wyjeździe z Vitorią Guimaraes.

W barwach Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski rozegrał 54 mecze. Czterokrotnie trafiał do siatki i trzykrotnie asystował. Ponadto we wrześniu 2025 roku otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski do lat 21 i z miejsca stał się czołową postacią w ekipie Jerzego Brzęczka. W sześciu spotkaniach strzelił cztery gole i dołożył dwie asysty, wydatnie pomagając drużynie w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy.

