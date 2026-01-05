Trener United zwolniony. Dostanie za to prawdziwą fortunę

Z całą pewnością portugalski trener nie należał do najtańszych. Już samo sprowadzenie go ze Sportingu Lizbona kosztowało klub z Old Trafford 9,5 miliona funtów. Niestety dla United, pieniądze te nie przekuły się w jakość. A to jeszcze nie koniec wydatków, jakie aktualnie 6. drużyna Premier League musi ponieść w związku ze zwolnieniem Amorima.

"Na waciki" na pewno wystarczy - Amorim zainkasuje fortunę

40-latek miał być wreszcie tym szkoleniowcem, który na dłużej zwiąże się z Manchesterem United. Angielski klub po tym, jak na emeryturę przeszedł Sir Alex Ferguson, miał już sześciu stałych trenerów. Wśród nich Amorim z pewnością był tym "wyjątkowym".

Dlaczego? Portugalczyk trafił do ekipy "Czerwonych Diabłów" w listopadzie 2024 roku. Nie do końca jest więc tak, że tylko on (przypominamy Erika ten Haga) odpowiadał za marny wynik drużyny na koniec sezonu 2024/25. 15. miejsce w Premier League było najgorszym od 35 lat, a łączna suma 42 punktów nie była widziana na Old Trafford od spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w sezonie 1973/74.

Ale i sam Amorim napisał własną, wyjątkowo kiepską, część historii zasłużonego klubu. 40-latek poprowadził go w 63 meczach najróżniejszych rozgrywek, z których wygrał zaledwie 25. Oznacza to, że wskaźnik zwycięstw byłego trenera Sportingu Lizbona wynosił tylko 39,7 procent, co było najgorszym wynikiem od przejścia Sir Aleksa Fergusona na zasłużoną emeryturę.

Czy wobec tego Portugalczyk zasłużył na wielkie pieniądze po zwolnieniu z obowiązków bycia trenerem "Czerwonych Diabłów"? Serwis talkSPORT przekazał, szokujące fanów klubu, wieści.

"Zgodnie z warunkami umowy, United będzie musiało zapłacić 40-latkowi pełną kwotę za kontrakt po jego zwolnieniu. To ma kosztować klub kolejne 10,05 miliona funtów (a więc mniej więcej 48,5 mln złotych!) oprócz 7,8 miliona funtów, które już zarobił. W sumie, skazana na niepowodzenie kadencja Amorima w United będzie kosztować klub 27,35 miliona funtów" - czytamy na portalu.

Trzeba też podkreślić, że za kadencji Portugalczyka 20-krotni mistrzowie Anglii wydali na transfery około 250 mln funtów, w tym aż 74 mln funtów kosztował Benjamin Sesko, uznany przez agentów piłkarskich za najgorszy transfer letniego okienka w Premier League.

W nadchodzącym meczu z Burnley ekipę United poprowadzi Darren Fletcher. Spotkanie rozpocznie się 7 stycznia o godzinie 21.15.