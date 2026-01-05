Nie do wiary, ile chcą wyłożyć za Viniciusa. To jakiś kosmos

"Negocjacje pomiędzy Viniciusem Juniorem a Realem Madryt były czasowo zawieszone. W oczekiwaniach finansowych obu stron jest około 15 procent różnicy" - informował hiszpański "AS" w sprawie przyszłości brazylijskiego skrzydłowego.

Ostatnie miesiące nie są usłane różami dla gwiazdora "Królewskich". Piłkarz jest regularnie wygwizdywany przez kibiców, a wcześniej popadł w konflikt z trenerem Xabim Alonso. Coraz głośniej mówi się o potencjalnym odejściu Viniciusa z Realu, a chętnych na 25-latka nie brakuje.

Kosmiczne pieniądze za Viniciusa? Media: Chelsea szykuje ofertę

W ostatnim czasie nazwisko Brazylijczyka wymieniano głównie w kontekście klubów z Arabii Saudyjskiej. Teraz jednak brytyjskie media - "The Guardian" i "TEAMtalk" - poinformowały, że piłkarzem zainteresowany jest jeden z klubów Premier League. Mowa o Chelsea.

"TEAMTalk" zdradził, że 25-latek został zaoferowany klubowi z Londynu przez swoje otoczenie, a sam zawodnik ma być chętny na przenosiny do Anglii. "The Guardian" twierdzi, że Londyńczycy są skłonni zaproponować za skrzydłowego aż 155 milionów euro.

Vinicius może być rozwiązaniem na problemy "The Blues" na skrzydłach. Nierówną formę prezentują Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Jamie Gittens i Estevao. Gwiazdor Realu Madryt może z miejsca stać się pierwszym wyborem nowego trenera Chelsea. Takiej gwarancji nie ma w klubie ze stolicy Hiszpanii - coraz lepiej prezentuje się Rodrygo, do gry po kontuzji niebawem wróci Kylian Mbappe, a hat-trickiem w starciu z Betisem popisał się Gonzalo Garcia.

W bieżącym sezonie La Liga Vinicius wybiegał na murawę w dziewiętnastu meczach. Strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Do tego dołożył dwa decydujące podania w sześciu spotkaniach Ligi Mistrzów.

Chelsea aktualnie przechodzi trudny okres. Niedawno "The Blues" pożegnali się z trenerem Enzo Marescą, a jego miejsce najpewniej zajmie Liam Rosenior, który wcześniej prowadził francuski RC Strasbourg. Klub z Londynu zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli, a w ostatniej kolejce zremisował 1:1 z Manchesterem City.

