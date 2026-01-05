Barcelona szykuje sensacyjny transfer! To byłby wielki powrót

FC Barcelona wygodnie rozsiadła się w fotelu lidera hiszpańskiej La Liga. "Duma Katalonii" po dziewiętnastu kolejkach ma na swoim koncie 49 punktów, co daje cztery oczka przewagi nad Realem Madryt. "Barca" celuje również w pierwszą ósemkę fazy ligowej Ligi Mistrzów - w styczniu czekają ją dwa decydujące mecze ze Slavią Praga i FC Kopenhagą.

Niespodziewany powrót do Barcelony? Media: Jest wstępna oferta za Cancelo

W związku z zapowiadającym się napiętym terminarzem na wiosnę, Katalończycy wraz z otwarciem zimowego okna transferowego ruszyli na łowy. Niespodziewanie w klubowych gabinetach wydano zgodę na... powrót byłego gracza do ekipy Barcelony.

Mowa o Joao Cancelo, który reprezentował barwy "Blaugrany" w sezonie 2023/24 na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Po powrocie do Anglii Portugalczyk nie figurował w planach Pepa Guardioli. W związku z tym latem 2024 roku przeniósł się do saudyjskiego Al-Hilal za kwotę opiewającą na 25 milionów euro.

Jeszcze kilka dni temu hiszpańska "Marca informowała, że Hansi Flick nie jest przekonany do transferu bocznego obrońcy. Wszystko wskazywało na to, że Cancelo zasili barwy któregoś z włoskich klubów, które również zabiegały o jego podpis - w kuluarach mówiło się o Juventusie i Interze Mediolan, w których zresztą Portugalczyk również w przeszłości występował. Zdaniem Gianluci Di Marzio, Al-Hilal dogadał się już nawet z Interem w sprawie pozyskania 31-letniego zawodnika.

Fabrizio Romano informuje z kolei o nieoczekiwanym zwrocie akcji w kwestii transferu Portugalczyka do Barcelony. Według niego "Barca" wysłała wstępną ofertę do Al-Hilal, w której mowa jest o wypożyczeniu z pokryciem niewielkiej części wynagrodzenia piłkarza.

Romano podkreślił również, że Cancelo jest zdeterminowany, aby wrócić do stolicy Katalonii. W barwach Barcelony Portugalczyk rozegrał 42 spotkania, w których czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców i pięciokrotnie asystował. Aktualna forma 31-latka pozostaje jednak niewiadomą - w bieżącym sezonie Saudi Pro League tylko dwa razy wybiegł na murawę, notując 175 minut w koszulce Al-Hilal.

