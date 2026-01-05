Błyskawiczny koniec! Legendarny klub zwolnił trenera po miesiącu

Jeszcze w trakcie sezonu 2024/2025 prowadzony przez znanego z Premier League Brendana Rodgersa Celtic pędził od zwycięstwa do zwycięstwa. Po mistrzostwo sięgnął w kapitalnym stylu, finiszując z aż 17 punktami przewagi nad drugimi w tabeli Rangers. Minęło jednak kilka miesięcy i sytuacja w klubie zmieniła się nie do poznania. Szkocka drużyna nie zdołała awansować do Ligi Mistrzów (przegrała z Kajratem Ałmaty), a i w lidze zaczęła coraz częściej rozczarowywać.

Celtic zwolnił trenera po miesiącu! Miarka się przebrała

Pod koniec października Rodgers zrezygnował z pracy w Glasgow. W kolejnych tygodniach tymczasowo Celtic prowadził duet Martin O'Neill - Shaun Maloney, ale 4 grudnia doszło do kolejnej zmiany. Pierwszym szkoleniowcem zespołu został ogłoszony Francuz Wilfried Nancy. Jak się miało niedługo później okazać: to był absoluty niewypał. Nancy wytrzymał na tym stanowisku jedynie miesiąc.

Pod wodzą Nancy'ego Celtic wygrał tylko dwa z ośmiu rozegranych meczów. Szalę goryczy przelała sobotnia porażka z Rangers (1:3). Dwa dni później władze szkockiego klubu zdecydowały o zwolnieniu francuskiego trenera. "Dziękujemy Wilfriedowi za jego starania i życzymy mu oraz jego rodzinie wszystkiego dobrego w przyszłości. Asystenci Wilfrieda - Kwame Ampadu, Jules Guenguen oraz Maxime Chalier - również opuszczą klub, życzymy im powodzenia" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Celtic najwidoczniej zamierza przeprowadzić prawdziwą rewolucję, bo z klubem pożegnał się też Paul Tisdal, czyli szef piłkarskich operacji. Po dwudziestu kolejkach sezonu zespół z Glasgow zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, ale traci aż 6 oczek do pierwszego Heart of Midlothian FC.

AKTUALIZACJA:

Trenerem Celticu do końca sezonu 2025/2026 ma być Martin O’Neill. To 73-latek, który pracował już w Glasgow w latach 2000-2005. "Przywracając Martina do klubu, liczymy na jego pewność siebie, biorąc pod uwagę, że zespół potrzebuje skupienia przed najbliższymi wyzwaniami. To trener dobrze znany graczom, pracownikom oraz fanom, mający nieskazitelną reputację w futbolu i oddanie Celticowi" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.