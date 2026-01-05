Pogoń znalazła wzmocnienie w gigancie. Od razu go obnażyli. "Dziwne decyzje"

Pogoń Szczecin nie zachwyca. "Portowcy" zajmują dopiero 10. pozycję w PKO Ekstraklasie, co zdecydowanie nie licuje z ambicjami Szczecinian. Być może zmieni tę sytuację nowy szef skautingu, Okan Ozkan.

Czym zajmował się Turek w Fenerbahce?

Oczywiście żaden dyrektor nie wybiegnie za piłkarzy na boisko. Celem Ozkana ma być taki dobór nowych zawodników, by ci wpływali na podniesienie jakości gry Pogoni. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" tak charakteryzuje nową postać w gabinetach "Portowców":

"Turek ma ciekawą przeszłość. Od 2018 do 2025 roku był pracownikiem Fenerbahce. Odpowiadał w nim m.in. za planowanie kadry. Miał swój udział w wielu głośnych transferach tureckiego klubu. W okresie jego pracy w Stambule do drużyny dołączyli m.in. Edin Dżeko, Dusan Tadić czy nasz Sebastian Szymański".

Czy na pewno nowy nabytek Pogoni jest tak dużym fachowcem? Na portalu X możemy przeczytać zgoła odmienne opinie. Turecki dziennikarz Mertcan Bulca napisał: "Jeden z najważniejszych ludzi odpowiedzialnych za transfery w Fenerbahce w ostatnich latach? Według czego? Według kogo? Przyjaciele, wiem, że właściciel Pogoni podejmuje dziwne decyzje odkąd objął urząd, ale jest całkiem prawdopodobne, że Mario Branco, który wcześniej pracował w waszym kraju, ma na to wpływ. Był zresztą jego prawą ręką" - czytamy.

Na ten wpis zareagował współpracownik Kanału Sportowego, od wielu lat zajmujący się tematyką klubu Fenerbahce Stambuł, Krzysztof Gerlak:

"No właśnie, gość załatwił najwyżej parę korków na trening dla Dżeko".

W kolejnych wpisach Gerlak rozwinął swoją myśl:

"To zbyt duże słowa, co napisał Włodar. Gościu w tym sezonie dostał ważniejszą funkcję w klubie (odnośnie transferów), ale po 2 tygodniach nie wytrzymał presji, przestał się komunikować z klubem i odszedł. Nigdy nie odpowiadał za transfery w tym klubie".

"W poprzednim sezonie odpowiedzialny za transfery był Branco (znany z pracy w Polsce), ale odszedł, więc zarząd powierzył planowanie kadry Devinowi Ozkowi i temu panu. Jednak po podjęciu pracy na 2 tyg. przestał pojawiać się w klubie, a potem zrezygnował z funkcji".

A więc czy transfer 34-letniego Turka, z przeszłością w wielkim Fenerbahce, do Pogoni można nazwać "hitowym"? Na oceny tego transferu działaczy ze Szczecina przyjdzie czas po pierwszych decyzjach Okana Ozkana. I po ich efektach.