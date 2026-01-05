Tak nowa gwiazda Barcelony określiła Szczęsnego. "Wielkie szczęście"

Joan Garcia, bo o nim mowa, wyrasta na podstawowego gracza Dumy Katalonii. 24-latek imponuje spokojem, pewnością siebie, a jego interwencje zachwycają publiczność. Budzą także zadowolenie Wojciecha Szczęsnego, choć to przecież za jego sprawą Polak wylądował na ławce rezerwowych.

"Miałem wielkie szczęście do kolegów z drużyn". Garcia zachwala Szczęsnego

Gdyby nie postawa Garcii, Barcelona mogłaby mieć ogromne problemy ze zwycięstwem podczas niedawnym derbów z Espanyolem. Lokalny rywal to także klub, który bardzo mocno wpłynął na karierę podstawowego bramkarza Blaugrany. Garcia reprezentował barwy Biało-Niebieskich już od czasów juniorskich, aż do 18 czerwca 2025 roku.

24-latek podczas niedawnego spotkania ze sponsorami podzielił się refleksjami na temat rozwoju swojej kariery. Kto miał na niego największy wpływ?

- Miałem wielkie szczęście, że miałem kolegów z drużyny, którzy, gdy byłem młodszy, mieli wieloletnie doświadczenie w tym sporcie, jak Tommy N'Kono, który trenował mnie przez wiele lat, Diego Lopez, z którym grałem, a ostatnio Fernando Pacheco… A teraz z "Tekiem" (Szczęsnym) i Marcem (Ter Stegenem) - powiedział Garcia.

- To bramkarze, którzy od lat grają na najwyższym poziomie. Bramkarze, których starałem się naśladować, słuchać ich i dużo się od nich uczyć. Jestem bardzo dumny z kolegów z drużyny, których miałem, i tych, od których się uczyłem - zaznaczył.

W tym sezonie Garcia wystąpił w 13 meczach La Liga oraz w 3 spotkaniach Ligi Mistrzów. Siedmiokrotnie zachowywał czyste konto, za każdym razem na hiszpańskich boiskach.

Najbliższy mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao odbędzie się w środę o godzinie 20 czasu polskiego. Dzień później zaplanowano drugi półfinał Superpucharu Hiszpanii - Real Madryt zagra z Atletico Madryt. Finał turnieju odbędzie się w niedzielę.