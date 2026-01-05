To już się dzieje! Hitowy transfer Polaka na ostatniej prostej

Oskar Pietuszewski w ubiegłym roku dał się poznać europejskiej publiczności, kiedy z dobrej strony pokazywał się w barwach Jagiellonii Białystok na arenie międzynarodowej. Skrzydłowy debiutował w Ekstraklasie 1 grudnia 2024 roku, a już kilka miesięcy później stał się jedną z czołowych postaci zespołu prowadzonego przez Adriana Siemieńca.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

We wrześniu doszły do tego udane występy dla reprezentacji Polski do lat 21. Mimo młodego wieku, Pietuszewski szybko wyrósł na podstawowego zawodnika w talii Jerzego Brzęczka. W eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy 17-latek strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty.

Bardzo dobra forma w klubie i w kadrze narodowej sprawiły, że w kolejce po Pietuszewskiego zaczęły ustawiać się duże europejskie marki. W mediach wymieniano m.in. FC Barcelonę, Manchester City czy Atletico Madryt. Na czele wyścigu o podpisanie kontraktu z polskim talentem od kilku tygodni było jednak portugalskie FC Porto.

Media: Jest przełom. Pietuszewski trafi do Porto

Choć rozmowy w sprawie transferu nastolatka do klubu, który w swoich szeregach ma już dwóch Polaków w postaci Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, przeciągały się, teraz portugalskie media informują o przełomie.

- Cierpliwa gra pomiędzy FC Porto i Jagiellonią o Oskara Pietuszewskiego jeszcze się nie zakończyła, ale jest coraz bliżej jej finału - informował dziennik "O Jogo". Dziennikarz Matteo Moretto również potwierdził te doniesienia.

Inne portugalskie media z kolei piszą wprost: Pietuszewski dostał zgodę Jagiellonii na wyjazd do Porto. Nastolatek miał już nawet pojawić się na Półwyspie Iberyjskim, a według "Mercado Azul", oba kluby pracują nad domknięciem transakcji. Gdyby już dziś udało się osiągnąć porozumienie, 17-letni skrzydłowy mógłby we wtorek 6 stycznia dołączyć do nowych kolegów na mini-zgrupowanie w Algarve.

W barwach Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski rozegrał 54 mecze. Czterokrotnie trafiał do siatki i trzykrotnie asystował. Zawodnik walczy o uznanie selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski, Jana Urbana, który do tej pory jeszcze nie wysłał mu powołania.

Zobacz też: Dokumenty podpisane! Polski piłkarz wybrał Włochy