Lewandowski pokazał, jak się strzela! Ależ popis napastnika Barcelony

Hansi Flick ogłosił kadrę, jaka zamelduje się w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrany zostanie Superpuchar Hiszpanii. Wśród powołanych są, rzecz jasna, Polacy: Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Pytanie: jaką rolę odegrają w nadchodzących meczach?

Lewandowski jednym z najlepszych strzelców w historii

W ubiegłym roku zarówno "Lewy", jak i Szczęsny byli ważnymi postaciami w walce o Superpuchar Hiszpanii. Dość powiedzieć, że w wygranym finale przeciwko Realowi Madryt (5:2) ten pierwszy zdobył gola, a drugi był pewnym punktem drużyny, choć w 56. minucie obejrzał czerwoną kartkę i zszedł z boiska.

Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że tegoroczny Superpuchar będzie wyglądał inaczej z perspektywy Polaków. Szczęsny nie jest pierwszym wyborem Flicka, bowiem w bramce Barcelony niepodważalną pozycję ma Joan Garcia. A Lewandowski?

Na jego wybitną skuteczność w Superpucharze Hiszpanii zwrócili właśnie uwagę dziennikarze z katalońskiego "Sportu":

"Spośród zawodników biorących udział w tegorocznych rozgrywkach jest on królem strzelców: ma na koncie pięć goli, dwie asysty i dwa tytuły mistrzowskie w sześciu meczach. W zeszłym roku nie strzelił gola tylko w półfinale przeciwko Athletikowi Bilbao. Co więcej, wpisał się na listę strzelców we wszystkich trzech finałach, wszystkich przeciwko Realowi Madryt: zaliczył trzy gole i dwie asysty" - czytamy w "Sporcie".

Zbliża się czas i turniej, w którym Lewandowski błyszczy, także biorąc pod uwagę jego historię. Polak jest bowiem szóstym najskuteczniejszym piłkarzem w dziejach Superpucharu. Bezapelacyjnym liderem tej klasyfikacji jest Leo Messi (14 goli), daleko za Argentyńczykiem są Karim Benzema i Raul Gonzalez (7 goli), następnie Christo Stoiczkow i Txiki Begiristain (6 goli) i potem Lewandowski z Frederikiem Kanoute (5 bramek). Czy 37-latek po bieżącej edycji Superpucharu Hiszpanii awansuje na miejsce tuż za plecami Messiego?

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao odbędzie się w środę o godzinie 20 czasu polskiego. Dzień później zaplanowano drugi półfinał - Real Madryt zagra z Atletico Madryt. Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę.