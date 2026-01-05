Oto co Szczęsny zrobił w samolocie. Kibice z Polski są zachwyceni

W sobotę FC Barcelona wygrała mecz derbowy z Espanyolem (2:0). W 90. minucie wynik spotkania ustalił Robert Lewandowski. Na miano MVP meczu zasłużył jednak Joan Garcia, bramkarz "Dumy Katalonii", który zanotował kilka fenomenalnych interwencji. Po zakończeniu batalii szybko pogratulował mu Wojciech Szczęsny. Polak nie raz podkreślał, że jednym z jego zadań jest wspieranie Garcii, bo to zawodnik o ogromnym potencjale.

Szczęsny przed rozpoczęciem sezonu zgodził się na rolę drugiego bramkarza. I choć nie należy do grona najważniejszych piłkarzy Blaugrany, to wielu zawodników ze względu na jego charakter, nie wyobraża sobie bez niego szatni Barcelony.

Teraz ekipa z Katalonii wyruszyła do Arabii Saudyjskiej na rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii. W mediach społecznościowych klubu opublikowano krótkie nagranie z samolotu. Większość zawodników na nim nic nie mówi, ale kiedy pojawiło się zbliżenie na Szczęsnego, to ten zaczął krzyczeć "Polska, Polska". Obok niego tradycyjnie siedział Robert Lewandowski, którego rozbawiło zachowanie kolegi.

Szczęsny nie po raz pierwszy pokazał, skąd pochodzi, czym znów zaskarbił sobie sympatię kibiców. "Wojciech Szczęsny godnie reprezentuje nasz kraj!" - napisał profil BarcaInfo na platformie X. "Wojtula jest nie do podrobienia" - podkreślił z kolei jeden z fanów.

Barcelona jedzie bronić trofeum

W poprzednim roku podopieczni Hansiego Flicka okazali się najlepsi w Superpucharze Hiszpanii. W wielkim finale rozbili Real Madryt 5:2, a Szczęsny otrzymał... czerwoną kartkę. Miało to miejsce w 57. minucie. W pierwszej części spotkania gola z rzutu karnego strzelił Robert Lewandowski.

W tym sezonie Barcelona także będzie głównym faworytem do triumfu. W półfinale zmierzy się z Athleticiem Bilbao (7 stycznia, godz. 20:00). W ewentualnym finale zagra z którymś z madryckich klubów - Realem lub Atletico.