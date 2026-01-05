Ależ wieści! Oto klub dla Lewandowskiego, jeśli odrzuci go FC Barcelona

Robert Lewandowski strzelił w sobotę dziewiątego gola w tym sezonie La Ligi. Polak został wprowadzony do gry w drugiej części spotkania z Espanyolem i w 90. minucie ustalił wynik rywalizacji na 2:0 dla "Dumy Katalonii". W hiszpańskich mediach często mówi się o tym, że 37-letni napastnik ma ostatnie miesiące na to, by przekonać do siebie działaczy. Wszystko ma związek z ewentualnym przedłużeniem wygasającego pod koniec czerwca kontraktu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nazywani są milionerami. Osiedlowy klub robi furorę. "Wszyscy są przeciwko nam" [Reportaż]

Sensacyjny transfer z udziałem Lewandowskiego?

W teorii Barcelona powinna iść po transfer młodego napastnika, który będzie zapewniał dużo goli. Problemem są jednak finanse. Mistrzowie Hiszpanii wciąż mają kłopoty, a ona sprawiają, że trudno marzyć o potężnej transakcji. To z kolei szansa dla Lewandowskiego na pozostanie w Blaugranie.

Dotychczas Polak dawał do zrozumienia, że dalsza gra w Barcelonie jest dla niego priorytetem. Niedawno było głośno o tym, iż Lewandowski otrzymał ofertę kontraktu od Chicago Fire. Wcześniej zainteresowanie jego osobą wykazywał także AC Milan. Wydawało się, że wybitny napastnik wyklucza transfer na Bliski Wschód.

Najnowsze informacje z Arabii Saudyjskiej wskazują jednak na coś innego. Tamtejszy znany dziennikarz - Hasan Alasiri - podał na platformie X, że "Lewy" jest otwarty na przejście do Al-Hilal. Jednocześnie Polak usiądzie do negocjacji z tym klubem dopiero w momencie, gdy będzie wiedział, że nie ma już szans na to, by dalej występować w Barcelonie.

Lewandowski zrobił dla Barcelony bardzo dużo. Liczba bramek mówi wszystko

Lewandowski strzelił dla Barcelony już 110 goli. To sprawia, że zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii tego klubu.

Być może za kilka miesięcy wyjedzie z Europy i zakończy karierę w MLS lub na Bliskim Wschodzie. Jego potencjalny nowy klub - Al-Hilal - prowadzi w lidze saudyjskiej z dorobkiem 32 punktów w 12 meczach.