Jest skład Barcelony na Superpuchar! Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny byli gwiazdami Superpucharu Hiszpanii w zeszłym sezonie. Pierwszy z nich zdobył bramkę, po której FC Barcelona przejęła prowadzenie w finale od Realu Madryt. Drugi dał dużo spokoju w bramce, dopóki nie zobaczył czerwonej kartki.

Jest skład Barcelony na Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona podała kadrę na tegoroczny Superpuchar. Na liście piłkarzy zabranych przez Hansiego Flicka znaleźli się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polski duet zapewne nie będzie odgrywał tym razem pierwszoplanowych roli, ale można liczyć na minuty dla Lewandowskiego.

Szczęsny znalazł się w trójce bramkarzy, obok Joana Garcii i Marka-Andre ter Stegena. Według dotychczasowych doniesień Hansi Flick ma zamiar postawić na Hiszpana zarówno w półfinale z Athletikiem Bilbao, jak i późniejszym finale. Ale ter Stegen liczy na to, że dostanie swoją szansę. To ma być kluczowy okres dla niego, bowiem ważą się losy Niemca w klubie. Może udać się na wypożyczenie.

Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to Hiszpanie wskazują, ze jego skuteczność może być kluczowa dla losów Superpucharu Hiszpanii. Flick będzie musiał mądrze zarządzać zarówno Polakiem, jak i Ferranem Torresem na pozycji "dziewiątki".

Na liście powołanych przez niemieckiego trenera na Superpuchar znalazł się także Ronald Araujo. Urugwajczyk był niedostępny przez ponad miesiąc ze względu na kryzys zdrowia psychicznego. Dostał pełne wsparcie od klubu w trudnym czasie.

Z pierwszego zespołu zabraknie jedynie dwóch piłkarzy - Andreasa Christensena i Gaviego. Duńczyk i Hiszpan leczą kontuzje kolan. Pozostali są zdrowi i gotowi do gry.

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao w środę o godzinie 20:00 czasu polskiego. Dzień później drugi półfinał - Real Madryt zagra z Atletico Madryt. Finał Superpucharu Hiszpanii zaplanowano na niedzielę.