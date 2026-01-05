Nawrocki milczy, na Kremlu mogą świętować. Granice żenady przekroczone

Można by powiedzieć, że FIFA się po raz kolejny skompromitowała, gdyby słowo "kompromitacja" miało rzeczywiście jakieś znaczenie dla jej szefa, Gianniego Infantino. Wygląda jednak, że żenady prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej nie czuje wcale i przekracza kolejne jej granice, bo to ustawienia fabryczne jego organizacji, a nie żadne wybryki.

Nawrocki jak FIFA. Lepiej się Trumpowi nie narazić

Donald Trump właśnie w ordynarny sposób zakpił z "Pokojowej Nagrody FIFA", którą wręczył mu Infantino raptem miesiąc temu. Amerykańskie lotnictwo na rozkaz prezydenta kraju zbombardowało cele w Wenezueli, a siły specjalne ujęły i uprowadziły do USA prezydenta Nicolasa Maduro. 26 krajów Unii Europejskiej zaprotestowało przeciwko tak jawnemu pogwałceniu prawa międzynarodowego. Jedynym krajem z europejskiej wspólnoty, który nie podpisał się pod deklaracją, były Węgry.

Oczywiście FIFA w żaden sposób nie zareagowała na wieść, że laureat jej pokojowej nagrody i gospodarz piłkarskich mistrzostw świata bombarduje inny kraj. Nie prosi nawet o pokojowe rozwiązanie konfliktu i powstrzymanie kolejnych ataków, które Trump zapowiada na wypadek, gdyby Wenezuela nie współpracowała przy zmianie reżimu. Infantino postępuje zupełnie jak prezydent Karol Nawrocki, który na razie nie wyraził stanowiska w sprawie amerykańskich nalotów na Wenezuelę i porwania Maduro.

Wiadomo, lepiej się prezydentowi USA nie narazić, bo konsekwencje mogą być szalone. Z drugiej strony ciężko zabrać głos, gdy z każdej strony można dostać "ruską onucą". Pierwsi, którzy wezwali od odebrania Amerykanom mundialu byli przecież Rosjanie. Mówili o tym były prezes rosyjskiej federacji piłkarskiej Wiaczesław Kołoskow i były wiceprezes Aleksander Tukmanow. "FIFA nie odbierze Amerykanom mundialu, bo jest ślepa na tego typu wydarzenia. Ogromne pieniądze zainwestowano w organizację turnieju" –stwierdził ten ostatni w telewizji Match TV.

Z każdej strony można dostać "ruską onucą"

Rosjanie stoją murem za Maduro, bo to był ich największy sojusznik na półkuli zachodniej. Z drugiej strony ci, którzy chcieliby chwalić Trumpa za zrobienie porządku z kolegą Putina, narażają się również na "onucyzm". Bo przecież – jak odczytują to antagoniści Trumpa – gdy Amerykanie bombardowali Wenezuelę, na Kremlu z pewnością strzelały korki od szampana, bo Zachód w pełni obnażył swoją hipokryzję i ułatwił Rosji usprawiedliwianie jej imperialistycznych zapędów. Atak na Wenezuelę to woda na młyn rosyjskiej propagandy.

Być może ratunkiem z tej kwadratury koła jest to, co mówią eksperci ze Strategy&Future: stosunki międzynarodowe od zawsze miały charakter anarchiczny, a zaprowadzanie demokracji, prawa człowieka i prawa międzynarodowe były wygodnym narzędziem dla mocarstw (przede wszystkim USA) do realizacji swoich interesów bez przemocy. Gdy światowa hegemonia Amerykanów została zakwestionowana przez Rosję i Chiny, świat wrócił do swoich ustawień fabrycznych.

Wracając na sportowe podwórko: polityczne wzmożenie wokół boisk to kwestia ostatnich 30-40 lat. Wcześniej Sowieci mogli pacyfikować Węgry czy Czechosłowację, wkraczać do Afganistanu i nikt ich ze sportowych organizacji nie usuwał (choć po inwazji na Afganistan niektóre państwa z obozu amerykańskiego zbojkotowały igrzyska w Moskwie). Francuzi też mogli dopuszczać się krwawych zbrodni w Algierii i Indochinach, a nikt nie myślał, żeby bojkotować ich na boisku. Tak samo było z Brytyjczykami, którzy we krwi skąpali antykolonialne powstania w Kenii i innych krajach. Portugalczycy zbrodnie w koloniach popełniali aż do lat 70. Żaden MKOl., żadna FIFA na to nie reagowała.

Była Rosja i Katar, będzie Maroko i Arabia Saudyjska

I wydaje się, że FIFA wcześniej niż inni wyczuła, że tworzy się nowy porządek świata. Dlatego bez wstydu zorganizowała mundial w Rosji w 2018 roku, choć ten kraj w rozbójniczy sposób zajął część Ukrainy w 2014 roku. Nie miała też problemu z łamiącym podstawowe prawa człowieka Katarem w 2022 roku. W USA też będzie skutecznie zamykać piłkarzom usta i przywoływać ich do porządku, jak to robiła cztery lata wcześniej. Cichosza, choćby Amerykanie zbombardowali jeszcze parę krajów.

Tak samo nie było protestów, żeby turniej za cztery lata powierzyć - obok Portugalii i Hiszpanii - Maroku. Kto by pamiętał, że ten ostatni kraj od ponad 40 lat nielegalnie i wbrew prawu międzynarodowemu okupuje ogromną część Sahary Zachodniej, byłej kolonii hiszpańskiej, która ogłosiła niepodległość w 1973 roku.

A już wyjątkowym ukoronowaniem tej serii jest organizacja mundialu w 2034 roku w Arabii Saudyjskiej, czyli w kraju, który odmawia mieszkańcom podstawowych praw człowieka i jeszcze angażuje swoje siły zbrojne w wojnę domową w sąsiednim Jemenie.

Przy takiej serii naprawdę nie można już mówić, że FIFA się kompromituje. Ona przekraczanie granic żenady ma wpisane w swój statut.