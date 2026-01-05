Była 8:32, kiedy Legia ogłosiła odejście. "Dziękujemy i powodzenia"

Legia Warszawa straciła europejskie puchary, nie gra już w Pucharze Polski, a sytuacja w PKO Ekstraklasie jest trudna. Zajmuje przedostatnie miejsce, ma najmniej punktów w lidze. Jesienią wielu piłkarzy ściągniętych latem po prostu się nie sprawdziło, okazali się sporymi rozczarowaniami.
Z pewnością znacznie poniżej oczekiwań spisywał się Noah Weisshaupt. 24-letni Niemiec był szykowany na jedną z największych gwiazd Legii w tym sezonie. Sporo mówiło się o jego wartości sprzedażowej i dużym potencjale na skrzydle. Ale z wielkiej chmury dostaliśmy bardzo mały deszcz.
Gracz wypożyczony z Freiburga zagrał tylko w dziesięciu meczach, z czego większość pod wodzą Edwarda Iordanescu, Nie strzelił żadnego gola, zanotował tylko jedną asystę. Za kadencji Inakiego Astiza, czyli od listopada, nie dostał ani minuty w ekstraklasie. Hiszpan dał mu łącznie pół godziny w dwóch domowych meczach w Lidze Konferencji - kwadrans ze Spartą Praga (0:1) i kwadrans z Lincoln Red Imps).
Legia nie była zadowolona z usług Niemca. Dlatego zdecydowała się na skrócenie wypożyczenia. O tym mówiło się od kilku dni. W poniedziałek rano pojawił się oficjalny komunikat warszawskiej drużyny.
"Noah Weisshaupt odchodzi z Legii. Warszawski klub zdecydował się na opcję skrócenia wypożyczenia niemieckiego skrzydłowego. Noah, dziękujemy za czas spędzony w Legii i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy.
Weisshaupt nie dołączy jednak do drużyny Freiburga, od razu uda się na kolejne wypożyczenie. Będzie występował w ekipie Hannover 96 na poziomie 2. Bundesligi. Zespół z Dolnej Saksonii zapewnił sobie opcję wykupu skrzydłowego.
- Noah jest wszechstronny i może grać na obu skrzydłach. Ma doskonałe tempo, jest dynamiczny w przyspieszaniu i silny w sytuacjach jeden na jeden. Pomimo młodego wieku, ma już spore doświadczenie na poziomie Bundesligi. Dzięki niemu jeszcze bardziej poszerzymy nasze możliwości ofensywne - zachwalał dyrektor sportowy Hanoweru, Joerg Schmadtke.
- Kiedy nadarzyła się okazja dołączenia do Hannover 96, absolutnie chciałem z niej skorzystać. Styl gry, jaki gra drużyna, bardzo dobrze pasuje do moich mocnych stron. Oczywiście, wcześniej przeprowadziłem rozeznanie i słyszałem o drużynie tylko dobre rzeczy. Dlatego też jestem niezwykle podekscytowany, że mogę teraz rozpocząć treningi i szybko zapoznać się z ich stylem gry - mówił piłkarz.
Noah Weisshaupt jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 3,5 mln euro.
Pierwszy mecz o stawkę w 2026 r. Legia rozegra 1 lutego. Zmierzy się wtedy u siebie z Koroną Kielce.