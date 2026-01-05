Była 8:32, kiedy Legia ogłosiła odejście. "Dziękujemy i powodzenia"

Legia Warszawa straciła europejskie puchary, nie gra już w Pucharze Polski, a sytuacja w PKO Ekstraklasie jest trudna. Zajmuje przedostatnie miejsce, ma najmniej punktów w lidze. Jesienią wielu piłkarzy ściągniętych latem po prostu się nie sprawdziło, okazali się sporymi rozczarowaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

Legia skraca wypożyczenie z Bundesligi

Z pewnością znacznie poniżej oczekiwań spisywał się Noah Weisshaupt. 24-letni Niemiec był szykowany na jedną z największych gwiazd Legii w tym sezonie. Sporo mówiło się o jego wartości sprzedażowej i dużym potencjale na skrzydle. Ale z wielkiej chmury dostaliśmy bardzo mały deszcz.

Gracz wypożyczony z Freiburga zagrał tylko w dziesięciu meczach, z czego większość pod wodzą Edwarda Iordanescu, Nie strzelił żadnego gola, zanotował tylko jedną asystę. Za kadencji Inakiego Astiza, czyli od listopada, nie dostał ani minuty w ekstraklasie. Hiszpan dał mu łącznie pół godziny w dwóch domowych meczach w Lidze Konferencji - kwadrans ze Spartą Praga (0:1) i kwadrans z Lincoln Red Imps).

Legia nie była zadowolona z usług Niemca. Dlatego zdecydowała się na skrócenie wypożyczenia. O tym mówiło się od kilku dni. W poniedziałek rano pojawił się oficjalny komunikat warszawskiej drużyny.

"Noah Weisshaupt odchodzi z Legii. Warszawski klub zdecydował się na opcję skrócenia wypożyczenia niemieckiego skrzydłowego. Noah, dziękujemy za czas spędzony w Legii i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy.

Weisshaupt nie dołączy jednak do drużyny Freiburga, od razu uda się na kolejne wypożyczenie. Będzie występował w ekipie Hannover 96 na poziomie 2. Bundesligi. Zespół z Dolnej Saksonii zapewnił sobie opcję wykupu skrzydłowego.

- Noah jest wszechstronny i może grać na obu skrzydłach. Ma doskonałe tempo, jest dynamiczny w przyspieszaniu i silny w sytuacjach jeden na jeden. Pomimo młodego wieku, ma już spore doświadczenie na poziomie Bundesligi. Dzięki niemu jeszcze bardziej poszerzymy nasze możliwości ofensywne - zachwalał dyrektor sportowy Hanoweru, Joerg Schmadtke.

- Kiedy nadarzyła się okazja dołączenia do Hannover 96, absolutnie chciałem z niej skorzystać. Styl gry, jaki gra drużyna, bardzo dobrze pasuje do moich mocnych stron. Oczywiście, wcześniej przeprowadziłem rozeznanie i słyszałem o drużynie tylko dobre rzeczy. Dlatego też jestem niezwykle podekscytowany, że mogę teraz rozpocząć treningi i szybko zapoznać się z ich stylem gry - mówił piłkarz.

Noah Weisshaupt jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 3,5 mln euro.

Zobacz też: Małysz wprost o dyskwalifikacji Polaka. "Zdaje sobie sprawę z konsekwencji"

Pierwszy mecz o stawkę w 2026 r. Legia rozegra 1 lutego. Zmierzy się wtedy u siebie z Koroną Kielce.