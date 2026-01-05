Hiszpanie trąbią o Lewandowskim. Niesamowity wyczyn

FC Barcelona zacznie grę w Superpucharze Hiszpanii w środę. Jej półfinałowym rywalem będzie Athletic Bilbao, czwarta siła La Ligi w zeszłym sezonie. W czwartek w drugim półfinale będziemy mieli derby Madrytu - Real zmierzy się z Atletico. Jest możliwe, że będziemy mieli w finale El Clasico czwarty raz z rzędu.
Barcelona przystępuje do tegorocznej edycji Superpucharu Hiszpanii jako obrońca trofeum. Zdaniem katalońskiego "Sportu" istotną rolę może i powinien odegrać Robert Lewandowski. Gazeta wskazuje go jako kluczowego zawodnika dla "Blaugrany" w najbliższych dniach. Głównie ze względu na skuteczność, jaką prezentował w turniejach o krajowy Superpuchar.
"Sport" zaznacza, że Lewandowski jest najskuteczniejszym graczem w Superpucharze ze wszystkich, którzy wezmą udział w edycji 2026. Wyliczono, że strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty w sześciu meczach w Superpucharze. Do tego ma na koncie dwa triumfy w rozgrywkach - z 2023 i 2025 r.
Istnieje możliwość, że dobre występy w Superpucharze i walne przyczynienie się do obrony trofeum wpłyną na rozmowy kontraktowe z Barceloną.
"Lewy przeżywa dość skomplikowany sezon, który może być jego ostatnim w koszulce 'Blaugrany', biorąc pod uwagę, że jego kontrakt wygasa 30 czerwca i nie jest wcale jasne, czy klub będzie stawiał na przedłużenie kontraktu. Dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek Lewandowski musi nadal szukać swoich bramek poza La Ligą" - czytamy.
"Sport" zwraca uwagę, że Lewandowski nie jest już takim samym napastnikiem jak w zeszłym sezonie, kiedy przeżywał drugą młodość. Ale Superpuchar może być idealną okazją, by coś udowodnić wszystkim tym, którzy już go skreślają. "To czas 'Lewego'" - dodano.
W całej historii Superpucharu FC Barcelona ma najwięcej tytułów, bo aż 15. Zeszłorocznym triumfem rozpoczęła udany marsz po swoją pierwszą w historii krajową potrójną koronę.