Było tuż po meczu. Zieliński przemówił tak, że jaśniej się nie da

Wczesną jesienią włoskie media wypychały Piotra Zielińskiego z Interu, przekonując, że nie ma większych szans na grę w pierwszym składzie. Ale wystarczyło kilka tygodni dobrej gry, by narracja zmieniła się o 180 stopni. Sam Zieliński był cierpliwy i pewny tego, że jego czas w Mediolanie w końcu nadejdzie. Dziś to zupełnie inny zawodnik niż na starcie sezonu czy też za kadencji Simone Inzaghiego. Inter może na tym tylko skorzystać.
Zieliński przebił się do pierwszego składu i ugruntował sobie w nim pozycję. Dzięki obecności Polaka na boisku Inter lepiej gra w środkowej strefie boiska - pewniej, sprawniej, inteligentniej. Wicemistrzowie Włoch stali się też bardziej kreatywnym zespołem.
Włosi zwracali uwagę na dużą pewność siebie Zielińskiego na boisku. Sam reprezentant Polski, że wpływ na taką odmianę miały dwie kwestie - podejście trenera oraz fakt, że wszelkie problemy zdrowotne ma już w pełni za sobą.
- Nie mam problemów zdrowotnych i jestem szczęśliwy. Trener dał mi pewność siebie, swobodę i możliwość pokazania umiejętności - mówił po meczu z Bologną w rozmowie ze stacją Sky Sport.
Zieliński już w poprzednich wywiadach cenił to, jak Cristian Chivu traktuje zawodników jako grupę. Nikogo nie wyklucza i nikogo nie faworyzuje. Stara się angażować jak największą liczbę piłkarzy w życie zespołu, dając poczucie, że każdy jest jego istotną częścią.
- Sprawia, że wielu innych wierzy, że mogą grać w pierwszym składzie. To świetna rzecz, bo mamy tak wielu utalentowanych zawodników i to widać - mówił w grudniu.
Zieliński stał się ważną częścią zespołu. Pomaga mu też fakt, że jest wszechstronny w pomocy, nie ma ograniczenia do jednej, konkretnej pozycji.
- Wolę grać jako "mezzala" (półskrzydłowy), ale ostatnio trener wystawiał mnie także jako "registę" (cofnięty środkowy pomocnik) i też mi to odpowiada. Gdzie będzie mnie potrzebował, tam będę gotowy. Najbardziej lubię grać jako lewy środkowy pomocnik - przyznał po niedzielnym meczu.
W tabeli Serie A Inter jest liderem, ma punkt przewagi nad AC Milanem i dwa nad Napoli. Wydaje się, że walka o mistrzostwo rozstrzygnie się między tą trójką, choć po piętach próbują deptać jeszcze Juventus i AS Roma.