Cała Italia mówi tylko o Zielińskim! "Początek nowego życia"

Piotr Zieliński notuje dobry, owocny okres w Interze Mediolan. Rośnie jego znaczenie w pierwszym składzie. Do tego ma walny udział przy bramkach swojego zespołu. W listopadzie popisał się efektownym trafieniem w starciu z Hellasem Werona (2:1). W niedzielę wpisał się na listę strzelców w meczu z Bologną (3:1). Ubolewał, że za kadencji Simone Inzaghiego nie mógł pokazać się z lepszej strony ze względu na kontuzje. Po przyjściu Cristiana Chivu potrzebował czasu, by wejść na właściwe obroty.

Włosi zachwycają się Zielińskim

Włoskie media są zdania, że Zieliński z każdym kolejnym meczem coraz lepiej i pewniej czuje się w Interze Mediolan. Nie brakuje zachwytów nad jego grą. Daje spokój i stabilizację w środku pola, poprawia zarządzanie tempem gry, wzmacnia kreatywność i rozegranie.

Zdaniem goal.com Zieliński dokonał swego rodzaju odkupienia czy też zemsty po okresie współpracy z Inzaghim. Włoski oddział portalu przekonuje, że Polak narodził się w Mediolanie na nowo.

"Stał się kluczowym zawodnikiem w pomocy Chivu. Po trudnym roku, w którym nie potrafił się przebić, Polak w końcu wraca do poziomu, jaki prezentował w Napoli. Może okazać się punktem zwrotnym dla środka pola Interu. A co jeśli rok 2026 okaże się początkiem nowego życia w karierze Piotra Zielińskiego? Cristian Chivu najwyraźniej zrozumiał, że Zieliński wciąż może coś zmienić. Do tego stopnia, że nie może już bez niego żyć" - czytamy.

"La Gazzetta dello Sport" wprost stwierdza, że Zieliński w stosunkowo krótkim czasie stał się filarem Interu, wygryzł ze składu Henricha Mychitariana. "Nowy rok przyniósł Interowi nowego lidera" - dodano. Podkreślono odmianę, jaką przeszedł od początku 2025 r. Zyskał pewność siebie. Słynny dziennik mówi o odrodzeniu Zielińskiego.

Mimo rosnącego znaczenia Zieliński zachowuje skromność, nie wykazuje się pychą i egoizmem. - Cieszę się, że mogę wnieść swój wkład. Dobrze przygotowaliśmy się do dzisiejszego meczu - mówił po zwycięstwie z Bologną.

Pod koniec 2025 r. cenił podejście Chivu do drużyny jako grupy. Rumun nikogo nie faworyzuje. - Chivu aangażuje więcej zawodników i sprawia, że wielu innych wierzy, że mogą grać w pierwszym składzie. To świetna rzecz, bo mamy tak wielu utalentowanych zawodników i to widać - mówił w grudniu w rozmowie z DAZN.

W tym sezonie Piotr Zieliński zagrał w 22 meczach dla Interu we wszystkich rozgrywkach. Strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.