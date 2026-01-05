Polski talent podpisze kontrakt z Juventusem. To nie żart

Patryk Mazur to 18-letni środkowy pomocnik, za mniej niż trzy tygodnie skończy 19 lat. W 2023 r. przeszedł ze Stali Rzeszów do Juventusu. Dotychczas grał w Turynie w młodzieżowych zespołach. Ale wygląda na to, że wkrótce zrobi ogromny krok w swojej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Mazur podpisze nowy kontrakt z Juventusem

Młody Polak jest zachwalany przez obserwatorów młodzieżowego futbolu we Włoszech oraz przez trenerów Juventusu. Już wcześniej uważnie mu się przyglądał Massimiliano Allegri, trener "Starej Damy" w latach 2021-2024. Zaprosił go na treningi z pierwszym zespołem. Na Mazura zwraca uwagę także obecny trener Juventusu, Luciano Spalletti.

Władze turyńskiego klubu zdają sobie sprawę, że mają u siebie prawdziwy talent i chcą go zatrzymać. W grudniu włoski dziennikarz Nicolo Schira informował o negocjacjach ws. nowego kontraktu Mazura z klubem. Według najnowszych wieści sprawa jest już załatwiona.

Jak podaje portal goal.pl, Mazur osiągnął porozumienie i wkrótce podpisze nową umowę ze "Starą Damą", która ma obowiązywać do końca czerwca 2029 r. Uroczyste parafowanie nowego kontraktu ma nastąpić w połowie stycznia.

To zdecydowanie przybliży Mazura do gry w pierwszym zespole Juventusu. Aktualnie jest zawodnikiem Juve Next Gen, czyli rezerw turyńczyków. Notował występy na poziomie Serie C i Ligi Młodzieżowej UEFA.

Zobacz też: Lewandowski mówi wprost. "Klub poprosił mnie"

Włosi opisują Mazura jako nowoczesnego środkowego pomocnika, który jak na swój wiek imponuje fizycznością, dynamiką i boiskową dojrzałością.

"Za mało mówi się o Patryku Mazurze, pomocniku urodzonym w 2007 roku, który występuje w rezerwach Juventusu (i jest w nich najmłodszy). Odzyskuje regularność po minionej kampanii. Zawodnik jest fizyczny, dynamiczny, a także jest bardzo nowoczesnym pomocnikiem. Ten talent ma przed sobą pewną przyszłość" - ocenił kilka tygodni temu włoski dziennikarz Marco Baridon.

Transfermarkt wycenia Patryka Mazura na kwotę 350 tys. euro.

W tabeli Serie A Juventus zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 33 punktów. Do prowadzącego Interu Mediolan traci sześć punktów.