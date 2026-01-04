Real na taki mecz czekał prawie 40 lat. Alonso nie krył zdumienia

Real Madryt bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe w składzie mierzył się z szóstym w ligowej tabeli Realem Betis. Xabi Alonso postanowił desygnować do gry 21-letniego wychowanka "Królewskich", Gonzalo Garcię, który świetnie spisywał się podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata.

To był koncert Gonzalo Garcii. Co za gra wychowanka Realu!

Ten wybór szkoleniowca Realu okazał się być strzałem w dziesiątkę. W 20. minucie po dośrodkowaniu Rodrygo, Garcia trafił do siatki po raz pierwszy tego popołudnia. Świetny strzał głową przy dalszym słupku nie dał najmniejszych szans Alvaro Vallesowi.

Pięć minut drugiej połowy wystarczyło, żeby 21-latek cieszył się z drugiego gola. Fede Valverde zagrał do swojego młodszego kolegi, a ten przyjął piłkę klatką piersiową i oddał mocny strzał z dystansu, który wpadł w dolny narożnik bramki. W 56. minucie było już 3:0 - tym razem Vallesa pokonał Raul Asencio, który wykorzystał podanie Rodrygo.

Betis szukał kontaktu i w 66. minucie podopiecznym Manuela Pellegriniego udało się znaleźć drogę do bramki strzeżonej przez Thibauta Courtoisa. Belg skapitulował przy strzale Cucho Hernandeza, który efektownie minął golkipera Realu i umieścił piłkę w siatce. To jednak było za mało, żeby powstrzymać ataki gospodarzy.

Gonzalo Garcia założył sobie, że pod nieobecność Mbappe musi być o nim głośno. W 82. minucie z lewej strony pola karnego podawał Arda Guler, a hiszpański napastnik w zjawiskowy sposób uderzył piętą. W doliczonym czasie gry wynik na 5:1 ustalił Fran Garcia.

Real czegoś takiego nie dokonał od niemal 40 lat! "Wymarzony mecz"

Jak łatwo policzyć - wszystkie bramki dla Realu w starciu z Betisem zdobyli wychowankowie, co nie jest codziennością w drużynie ze stolicy Hiszpanii. Ta przecież od lat jest naszpikowana zagranicznymi gwiazdami. Na pomeczowej konferencji prasowej ciekawą statystykę przytoczył dziennikarz "Onda Cero", Alberto Pereiro.

- Ostatnim wychowankiem, który zdobył hat-tricka dla Realu, był Raul Gonzalez w 2009 roku. Z kolei ostatni raz, gdy pięć goli strzeliło pięciu wychowanków, miał miejsce w 1989 roku za czasów "La Quinta del Buitre" (pięciu wychowanków Realu, stanowiących o sile drużyny w latach 80. - Emilio Butragueno, Manolo Sanchis, Rafael Martin Vazquez, Michel i Miguel Pardeza - red.). Jak odbierasz te statystyki? - pytał Xabiego Alonso.

- Cóż, to potężna dawka danych, prawda? To fantastyczna wiadomość i efekt pracy, która jest wykonywana. Ten, kto zasługuje, otrzymuje swoją szansę. Taka jest piłka - boisko może cię pozytywnie lub brutalnie zweryfikować. Jeśli spisałeś się dobrze, to dlatego, że ciężko pracowałeś - odparł zaskoczony 44-latek. Podczas konferencji odniósł się również do hat-tricka zdobytego przez Garcię.

- To był wymarzony mecz dla Gonzalo. Grasz na Bernabeu w swoim pierwszym sezonie w pierwszej drużynie i kompletujesz hat-tricka. Bardzo zależało mu na strzeleniu gola na tym stadionie. Cieszę się z jego sukcesu oraz pracy, jaką wykonuje każdego dnia. Jego postawa jest imponująca. Stanowi doskonały przykład tego, co oznacza bycie wychowankiem Realu Madryt. Gratuluję mu tego występu, hat-tricka i zachęcam go, by nie osiadł na laurach - chwalił swojego zawodnika Alonso.

Dzięki zwycięstwu nad Betisem, Real Madryt utrzymał się na drugim miejscu w tabeli La Liga. "Królewscy" tracą cztery punkty do prowadzącej FC Barcelony. Teraz podopieczni Xabiego Alonso przygotowują się do półfinałowego starcia o Superpuchar Hiszpanii, które odbędzie się 8 stycznia. Ich rywalem będzie Atletico Madryt.

