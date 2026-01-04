Oto co Polacy zrobili w meczu z Algierią. To nie tak miało być

Kings League to format piłki nożnej powołany do życia w 2022 roku przez Gerarda Pique, byłego zawodnika FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Ma być w założeniu ciekawą alternatywą dla klasycznego futbolu. Rozgrywkami krótszymi, pełnymi zwrotów akcji oraz dodatkowych zasad. Trenerzy mogą korzystać z nielimitowanych zmian czy specjalnych umiejętności - na przykład karty, która sprawia, że każdy gol zespołu przez cztery kolejne minuty będzie się liczył podwójnie.

Polacy przegrali z Algierią w Kings League

Rozgrywki Kings League wyróżniają się tym, że mają słynnych ambasadorów - byłych i obecnych piłkarzy czy znanych influencerów. Kapitanami reprezentacji Polski, na zawody Pucharu Narodów, okazali się Robert Lewandowski oraz streamer Piotr "Izak" Skowyrski. To oni byli odpowiedzialni za wybór piłkarzy do drużyny, choć oczywiście zawodnik FC Barcelony nawet nie pojawił się w Brazylii. Na boisku zobaczyliśmy za to m.in. Norberta Jaszczaka (znanego z MŚ Socca) czy Rogera Guereiro (byłego reprezentanta Polski).

Puchar Narodów w Brazylii rozpoczął się 3 stycznia. Występuje w nim łącznie 20 zespołów, a Polska trafiła do grupy C, w której znajdują się też Francja, Włochy oraz Algieria. To właśnie z ostatnim z tych zespołów Biało-Czerwoni zmierzyli się w niedzielę. Najciekawszy fragment spotkania miał miejsce prawdopodobnie w 24. minucie, kiedy do karnego podszedł sam "Izak". Postać kojarzona przede wszystkim z grami komputerowymi uderzyła w środek bramki i zmyliła golkipera Algierii.

W ekipie Polski na ten mecz znajdował się też Mata, choć on akurat nie wyszedł na boisko. Wsparcie znanego rapera nie pomogła jednak specjalnie naszej drużynie. Biało-Czerwoni przegrali z Algierią 5:8 i w nie najlepszy sposób rozpoczęli Puchar Narodów Kings League. Okazję do poprawienia humoru otrzymają już w poniedziałek, kiedy zmierzą się z Włochami, w drugim meczu fazy grupowej.

Polska - Algieria 5:8