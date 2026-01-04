Są wściekli po tym, co zrobił Trump. "FIFA ma prawo pozbawić USA mundialu"

Od samego poranka 3 stycznia relacje mieszkańców Caracas publikowane w mediach społecznościowych śledził cały świat. W kilku dzielnicach stolicy Wenezueli doszło do eksplozji, a rząd postanowił wprowadzić stan wyjątkowy na terenie całego państwa. Kilka godzin później prezydent USA, Donald Trump, poinformował, że amerykańscy żołnierze schwytali prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę podczas próby ucieczki z kraju.

Aktualnie wielu mieszkańców Wenezueli świętuje obalenie reżimu. Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą rządzić krajem, dopóki nie zostanie przeprowadzona bezpieczna transformacja. Jak sugeruje dziennikarz "Gazety Wyborczej, Michał Olszewski, prezydent USA liczy na to, że "wyzwolona" Wenezuela odda Amerykanom kontrolę nad złożami ropy oraz zerwie sojusze z Chinami i Rosją.

Rosjanie są wściekli. Sugerują odebranie USA mistrzostw świata

A Rosjanie grzmią - i to bardzo głośno. Tamtejszy portal "Sports" cytuje rozmowę z honorowym prezydentem Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej, Wiaczesławem Kołoskowem. Ten stwierdził, że FIFA ma w tym momencie wszelkie podstawy, żeby pozbawić Stany Zjednoczone organizacji tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej.

- Mają podstawy, ale tego nie zrobią. Nie zrobili nic Izraelowi - niezależnie od tego, jak bardzo inne federacje o to zabiegały. Tutaj będzie tak samo - stwierdził, odwołując się do nawoływania przez niektóre związki piłkarskie o wykluczenie Izraela z rywalizacji międzynarodowej ze względu na konflikt zbrojny z Palestyną - podobnie, jak zrobiono to z Rosją po ataku na Ukrainę w 2022 roku.

Ponadto Kołoskow zasugerował, że FIFA najzwyczajniej w świecie może bać się postawić Trumpowi. Wszystko ze względu na to, że USA poczyniły przed mundialem ogromne inwestycje. - Wydali miliardy dolarów na organizację mistrzostw świata. Najprawdopodobniej, jeśli pojawiłaby się próba odebrania prawa do ich organizacji, zostaną nałożone skrajne sankcje. Trump wkroczy i całkowicie odwoła mundial, a wtedy FIFA zbankrutuje - mówił Rosjanin.

Początek tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata zaplanowano na 11 czerwca w Meksyku. W meczu otwarcia o godzinie 21:00 czasu polskiego na Estadio Azteca Meksykanie podejmą RPA. Mundial potrwa do 19 lipca, a finał odbędzie się na MetLife Stadium, który jest zlokalizowany w East Rutherford w stanie New Jersey, sąsiadując z Nowym Jorkiem.

