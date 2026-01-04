Co za oferta dla Iordanescu! Były trener Legii podjął decyzję

31 października 2025 r. Edward Iordanescu zakończył współpracę z Legią Warszawa. Czarę goryczy przelała porażka 1:2 z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Pierwszą część sezonu w roli następcy Iordanescu dokończył Inaki Astiz, a 19 grudnia Legia ogłosiła, że nowym szkoleniowcem został Marek Papszun. Mimo rozstania z Legią Iordanescu nie mógł narzekać na brak zainteresowania ze strony innych klubów, przynajmniej poprzez artykuły w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Iordanescu zwolniony! Wilkowicz: Zawdzięczamy mu niewiele. Był niepodrabialny

Iordanescu jeszcze nie wraca do pracy. Odrzucił cztery oferty

Rumuński portal prosport.ro informuje, że Iordanescu dostał oferty z czterech zagranicznych klubów. Dwa z nich pochodzą z Turcji. Mowa o Antalyasporze oraz Fatihu Karagumruk. Są to drużyny, które znajdują się w dolnej połowie tabeli ligi tureckiej. Karagumruk zajmuje ostatnie miejsce z dziewięcioma punktami, a Antalyaspor znajduje się tuż nad strefą spadkową. Obie te propozycje Iordanescu odrzucił.

Pozostałe oferty pojawiły się z Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przypadku przedstawiciela ligi saudyjskiej chodzi o Al-Najma, które zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W barwach tego klubu grają David Tijanić i Romell Quioto, którzy w Polsce reprezentowali barwy odpowiednio Rakowa Częstochowa oraz Wisły Kraków. Saudyjczycy mieli zaproponować Iordanescu 2,5 mln euro za podpisanie 18-miesięcznego kontraktu, a klub z Dubaju - 3 mln euro za podobny okres.

Te propozycje też zostały przez Iordanescu odrzucone. Zgodnie z doniesieniami prosport.ro, trener chce wrócić do pracy w klubie, który walczy o mistrzostwo kraju bądź o grę w europejskich pucharach. "Edi oczekuje równowagi między wartością finansową kontraktu a realistycznymi założeniami do osiągnięcia celów sportowych. Oferty ze strony arabskiej piłki nożnej naturalnie implikują wyjście z europejskiego kręgu" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że Legia nie była jedynym zagranicznym klubem w trenerskiej karierze Iordanescu. Od sierpnia do listopada 2016 r. Iordanescu był trenerem bułgarskiego CSKA Sofia. Poza tym Rumun pracował jedynie w rodzimej lidze, a także z narodową kadrą Rumunii.

To zadanie miało przerosnąć Iordanescu. "Był mocno zdziwiony"

W trakcie pracy Iordanescu w Legii, a także po rozstaniu obu stron, w sieci zaczęły pojawiać się różne informacje nt. Rumuna. Choćby Michał Żyro stwierdził, że Iordanescu... przerosło analizowanie gry rywali.

Zobacz też: Barcelona ma nowego bohatera. Wszyscy chcą go w kadrze. Selekcjoner mówi: nie

- Wiem, że trener Iordanescu miał problem. Był mocno zdziwiony tym, jak inne zespoły są przygotowane na Legię. Dziwiło go też to, że i on musi analizować rywali tak dogłębnie. W Rumunii trenował drużyny, które po prostu miały grać w piłkę. Bez jakiegoś przygotowania, jeśli chodzi o analizę rywala - tłumaczył były zawodnik Legii, aktualnie ekspert Canal+ Sport.

Wcześniej Iordanescu był łączony z pracą przy innych klubach. Rumuńska Antena Sport podawała, że Iordanescu miał osiągnąć "90-procentowe porozumienie" z klubem z Zatoki Perskiej. Poza tym nazwisko tego trenera pojawiało się w kontekście zatrudnienia nowego szkoleniowca we włoskiej Genoi, która ma rumuńskiego właściciela.

- Nigdy nie pojawił się temat zatrudnienia Ediego Iordanescu w Genoi. Nie szukaliśmy go i nie kontaktowaliśmy się z nim. Nie ma wątpliwości co do jego jakości i zasług w reprezentacji, ale nie jest typem trenera, którego szukamy. My potrzebujemy trenera z bogatym doświadczeniem we Włoszech, który potrafi wyprowadzić drużynę ze strefy spadkowej. Edi nie spełnia tego warunku - opowiadał Dan Sucu, właściciel Genoi.