Oto co zrobił Papszun pierwszego dnia pracy w Legii. Jest nowe nazwisko

Marek Papszun został ogłoszony nowym trenerem Legii Warszawa kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Nie ukrywał, że praca w stołecznej drużynie to spełnienie jego marzeń, za młodu sympatyzował z Legią. Zdaje też sobie sprawę, że sytuacja legionistów jest trudna - stracili europejskie puchary i Puchar Polski, a w ekstraklasie są w strefie spadkowej.

Tak ma wyglądać pierwszy dzień Papszuna z piłkarzami Legii

W ostatnich dniach Papszun mógł analizować sytuację kadrową Legii i w jej sztabie szkoleniowym. Jasne było, że będzie chciał i będzie musiał odsunąć część piłkarzy, a część najbliższych współpracowników wymienić. Tak się też stało - z klubu odeszli Arkadiusz Malarz i Grzegorz Mokry, do tego Legia najprawdopodobniej skróci wypożyczenie Noaha Weisshaupta z Freiburga.

Do sztabu Papszuna dołączyli jego ludzie z Rakowa Częstochowa - Artur Węska (asystent), Łukasz Cebula (analityk), Paweł Frelik (psycholog) oraz Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego) i Maciej Kowal, który był trenerem bramkarzy w Rakowie do końca zeszłego sezonu. Zatrudniono też Marka Wasiluka, który w ostatnim czasie był chwalonym ekspertem piłkarskim, a wcześniej pracował z młodzieżowymi drużynami Jagiellonii Białystok.

Jak poinformował Paweł Gołaszewski, cały sztab, z Papszunem na czele, zaczął dziś pracę w ośrodku treningowym Legii. To będą pierwsze wspólne godziny nowych trenerów z graczami stołecznych. Dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" ujawnił szczegółowy plan na pierwszy dzień przygotowań do rundy wiosennej. Zapowiada się pracowicie.

- Dzisiaj od rana sztab Marka Papszuna pracuje w Legia Training Center. Czwórka, która odeszła z Rakowa, Marek Wasiluk i trener bramkarzy Maciej Kowal. Praca wre, po południu mają dojechać piłkarze, ma być odprawa, kolacja. Wszyscy mają spędzić w LTC też noc, są tam pokoje hotelowe - powiedział w programie portalu meczyki.pl "Pogadajmy o piłce".

Legia Warszawa zajmuje w ligowej tabeli przedostatnie miejsce z dorobkiem 19 punktów. Tyle samo ma ostatnia Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Pierwszy mecz w 2026 r. zagra 1 lutego u siebie z Koroną Kielce.