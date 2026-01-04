Dramat byłego piłkarza Barcelony. Dwa lata bez gry w piłkę

Riqui Puig miał być pomocnik FC Barcelony na lata. Trafił jednak do pierwszego zespołu w momencie, gdy ten wpadał w kryzysowy okres. Nie przebił się na dłużej do pierwszego składu. Opinie o jego potencjale rozbiegały się z rzeczywistością. W Barcelonie nie przykładał się do treningów, odpuszczał celowo ćwiczenia na siłowni.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Dramat byłego piłkarza Barcelony. Dwa lata bez piłki

Barcelona bez żalu pozbyła się Puiga, który latem przeszedł za darmo do Los Angeles Galaxy. Tam do 2024 r. radził sobie bardzo dobrze. W sezonie 2024 miał na koncie 17 goli i 14 asyst. Wywalczył mistrzostwo Major League Soccer, choć nie zagrał w finale z New York Red Bulls (2:1). Hiszpan był niedostępny ze względu na poważną kontuzję, której nabawił się kilka dni wcześniej. Zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie.

Było jasne, że może zapomnieć o występach w 2025 r. Planowano jego powrót na początku sezonu w 2026 r., ale trzeba będzie go odłożyć znacznie w czasie.

LA Galaxy poinformował, że w trakcie rehabilitacji ponownie doszło do zerwania więzadła - tego samego, w tym samym kolanie. W sobotę przeszedł operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Zobacz też: 45 minut wystarczyło. Tak Włosi ocenili to, co zrobił Ziółkowski

"Oczekuje się, że Puig całkowicie wyzdrowieje i będzie gotowy do powrotu do drużyny na początek sezonu MLS w 2027 roku" - czytamy.

To oznacza, że Puig zaliczy łącznie ponad dwuletni rozbrat od piłki. To z pewnością dla 26-latka ogromny dramat i duże obciążenie psychicznie.

"Po całym roku codziennej pracy, której celem był powrót, lekarz przekazał mi wiadomość, której nigdy nie chciałem usłyszeć. Musiałem wrócić na salę operacyjną. Niełatwo znaleźć słowa po tym wszystkim, co przeszedłem. Bez wątpienia to jeden z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych momentów, z jakimi przyszło mi się zmierzyć w życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dziś mogę powiedzieć, że operacja przebiegła pomyślnie, co daje mi siłę i spokój ducha na przyszłość. Teraz myślę tylko o jednym: zacząć pracować od razu, trenować z większym entuzjazmem niż kiedykolwiek i spróbować stać się Riquim Puigiem, którego wszyscy znacie" - oświadczył Puig.

Riqui Puig ma ważny kontrakt z LA Galaxy do końca grudnia 2027 r. Transfermarkt wycenia Hiszpana na kwotę 18 mln euro.