Caracas stało się miejscem szokujących scen, które 3 stycznia obiegły cały świat. Operacja wojskowa przeprowadzona przez Stany Zjednoczone miała na celu zbombardowanie miejsc o znaczeniu militarnym. Poinformowano również, że pojmany został Nicolas Maduro - rządzący Wenezuelą dyktator.

Atak USA na Wenezuelę to kolejny dowód na to, że tegoroczny mundial Amerykanom się nie należy - takiego zdania jest właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi. Kanadyjczyk znany jest ze swoich ostrych opinii i negatywnego zdania na temat prezydenta Donalda Trumpa. Nawołuje on wprost do bojkotu mistrzostw świata!

Właściciel Pogoni Szczecin ostro o Trumpie

"Każdy kraj mający poczucie godności i moralności, powinien zbojkotować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2026 roku, organizowane przez państwo, które bombarduje, zabija, porywa ludzi i ma prezydenta, który gwałcił małe dzieci i kobiety. Organizowanie mistrzostw świata to przywilej, a Stany Zjednoczone z tego przywileju zrezygnowały" - napisał Haditaghi na Twitterze.

Właściciel Pogoni ani myślał owijać w bawełnę. "Pod rządami Trumpa Stany Zjednoczone stały się największym państwem terrorystycznym na świecie. Nieuzasadniony atak na Wenezuelę, porwanie prezydenta i jego żony? Bombardowanie 7 krajów w ciągu jednego roku? Zabijanie przywódców i dyplomatów, a jednocześnie pompowanie miliardów dolarów w Izrael, aby bombardował i zabijał niewinnych ludzi w Palestynie?" - wymieniał kolejne przykłady działań USA.

"Żadnych fajerwerków, żadnego spektaklu"

Haditaghi przywoływał również przykłady wielkich sportowych imprez, które z różnych powodów nie odbywały się. "Mistrzostwa świata zostały wstrzymane podczas II wojny światowej. Olimpiada została odwołana podczas pandemii COVID. Globalne wydarzenia są odwoływane, gdy gospodarz przynosi wstyd światu" - stwierdził.

"Żadnych fajerwerków. Żadnych flag. Żadnego futbolowego spektaklu. Odwołajcie to. Zbojkotujcie to. Pokażcie godność, pokażcie charakter. Godność i człowieczeństwo są ważniejsze niż pieniądze z praw telewizyjnych i mecze piłkarskie. Świat powinien przestać nagradzać terror przebrany za potęgę" - zakończył Alex Haditaghi.

Do tej pory poznaliśmy 42 z 48 państw, które zakwalifikowały się na tegoroczne mistrzostwa świata. O jedno z pozostałych sześć miejsc walczy reprezentacja Polski. W półfinale turnieju barażowego podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią, a w ewentualnym finale - ze Szwecją bądź Ukrainą.