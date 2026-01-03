Złe wieści ws. Kownackiego. Nieszczęście w ostatniej chwili

Latem 2025 Dawid Kownacki został wypożyczony z Werderu Brema do Herthy Berlin. Ma w niej więcej szans na grę, choć często wchodzi z ławki rezerwowych. Dodatkowo w tym sezonie przydarzyła mu się kontuzja. Mimo to zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę w 12 spotkaniach. Teraz trwają przygotowania do drugiej części kampanii. Polakowi przydarzył się jednak falstart.
Jak donosi bz-berlin.de, Kownacki nie pojedzie z drużyną na obóz szkoleniowy do Algarve w Portugalii. Powód? "Zachorował w ostatniej chwili" - czytamy. Nie podano jednak, co konkretnie dolega naszemu rodakowi. Ale nie tylko go zabraknie na obozie.
"Hertha jedzie bez trzech gwiazd" - przekazali dziennikarze. Nieobecni będą również Diego Demme, który skarży się na zawroty głowy i nudności - nie pierwszy raz w karierze - a także Niklas Kolbe, który wciąż ma problemy z łydką. Nie wiadomo jednak, kiedy w ogóle do Portugalii dotrze drużyna. Media ujawniły, że sobotni lot został mocno odwołany i Hertha nadal jest w Berlinie. Plan klubu został solidnie zaburzony.
Hertha, dwukrotny mistrz Niemiec, już od kilku lat walczy o to, by wrócić do Bundesligi. Czy uda jej to w tym sezonie? Trudno powiedzieć, ale, póki co, nie jest tak bliska celu. Zajmuje szóstą lokatę, do lidera tracąc dziewięć punktów. Osiem razy wygrywała w tej kampanii, cztery razy remisowała i pięciokrotnie ponosiła porażkę. Co ważne, awansowała do ćwierćfinału Pucharu Niemiec, a pomógł jej w tym Kownacki, który zanotował trafienie w 1/8 finału.