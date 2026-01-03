3 stycznia i znamy boiskowego bandytę roku. Mogło dojść do tragedii

AS Monaco i Olympique Lyon walczą o zajęcie miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. W 17. kolejce Ligue 1 obie drużyny zmierzyły się ze sobą na Stade Louis II, a rola faworyta przypadła gościom, którzy nieźle prezentowali się w ostatnich tygodniach na trzech frontach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

W 38. minucie Lyon objął prowadzenie po trafieniu reprezentanta Czech, Pavla Sulca. W czwartej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził 21-letni Mamadou Coulibaly. Po przerwie Monaco niespodziewanie mogło prowadzić 2:1, jednak sędzia nie uznał gola dla klubu z księstwa. Dublet za to skompletował Sulc, który w 57. minucie cieszył się z kolejnej bramki.

Znamy boiskowego bandytę roku. Co on sobie myślał?

Trzynaście minut później na boisku zawrzało. Doszło bowiem do tragicznie wyglądającego zdarzenia pomiędzy Coulibalym a Nicolasem Tagliafico. Pomocnik Monaco walczył o górną piłkę z argentyńskim obrońcą Lyonu i chyba odcięło mu prąd. Francuz wyskoczył z wysoko uniesioną nogą i trafił butem w twarz swojego rywala. Na murawę szybko wbiegli medycy, a Jerome Brisard bez wahania pokazał czerwoną kartkę strzelcowi gola na 1:1.

- Myślę, że minimum pięć spotkań [zawieszenia] będzie dla gracza Monaco - mówił na antenie komentator Eleven Sports, Marcin Grzywacz.

Argentyński obrońca gości na szczęście był w stanie kontynuować grę. Z całą pewnością przypomniała mu się sytuacja z 2018 roku, kiedy to w meczu Ligi Mistrzów został w podobny sposób trafiony przez Thomasa Mullera. Wówczas Tagliafico reprezentował barwy Ajaksu Amsterdam.

Sobotni mecz ostatecznie zakończył się wygraną Lyonu 3:1. Ostateczny cios rywalom zadał w 79. minucie Abner Vinicius - co więcej, po asyście Nicolasa Tagliafico. Tym samym Argentyńczyk zanotował dwa decydujące podania - wcześniej asystował przy pierwszym trafieniu Sulca.

Olympique Lyon zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli ze stratą 10 punktów do lidera - RC Lens. AS Monaco z kolei ma na swoim koncie 22 oczka i plasuje się na 9. lokacie.

Zobacz też: Anglicy oszaleli na punkcie Casha! "Ale ma sezon!"