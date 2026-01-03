Była żona Rybusa nagle ogłosiła w mediach społecznościowych. Cztery słowa

Na Macieja Rybusa spadła potężna krytyka, kiedy w 2022 roku - po ataku Rosji na Ukrainę - zdecydował się zostać w kraju agresora. Był już wtedy wówczas kilka lat po ślubie z Laną Bajmatową. Polski piłkarz stwierdził, że nie będzie przeprowadzał się do innego kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Decyzja Rybusa miała konsekwencje

- Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość. Tam też osiągnąłem największe sukcesy piłkarskie. Zostawienie tego wszystkiego z dnia na dzień nie było takie proste - powiedział Rybus w rozmowie z TVP Sport w 2024 roku.

Decyzja Rybusa miała spore konsekwencje sportowe. 66-krotnego reprezentanta Polski ominął występ na mistrzostwach świata w Katarze. Ogółem od momentu pozostania w Rosji ani razu nie zagrał z orzełkiem na piersi. Chciał jednak pokazać, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Jego działaniom nie dziwił się Maciej Makuszewski, który dobrze zna swojego rówieśnika. Obaj panowie grali wspólnie w Tereku Grozny.

- To jest bardzo trudna historia Maćka. Myślę, że bardzo dużo ludzi osądza go tak powierzchownie. Ja Maćka bardzo lubię, mam z nim kontakt. To jest fajny gościu. Decyzje życiowe są czasami takie, że chciałbyś coś zrobić innego, a wpływu na to do końca nie masz - mówił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Duże było zatem zaskoczenie, kiedy pod koniec poprzedniego roku rosyjskie media poinformowały, że żona Rybusa złożyła pozew o rozwód. Para oficjalnie się rozstała.

Bajmatowa opublikowała wpis. Kilka słów

Po odejściu od Rybusa Lana Bajmatowa opublikowała kilka wpisów w mediach społecznościowych. Ten najnowszy pokazuje, że Rosjanka z optymizmem patrzy w przyszłość i jest szczęśliwa z tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w jej życiu.

"To będzie wspaniały rok" - napisała na Instagramie, pokazując jednocześnie, że świętowała Nowy Rok w Osetii Północnej, czyli w swoich rodzinnych stronach.