Powrót na stronę główną

Reprezentant Polski zniknął na kilka dni. Klub zdecydował ws. jego przyszłości

Mateusz Bogusz nie pojawił się na początku stycznia na pierwszych tegorocznych treningach Cruz Azul. Meksykańscy dziennikarze nie mają wątpliwości - klub powinien zrobić wszystko, by przynajmniej wypożyczyć Polaka. Była już jedna zaskakująca opcja transferowa.
DLOKA
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Nieobecność Mateusza Bogusza na pierwszych treningach Cruz Azul odbiła się w Meksyku szerokim echem. Tamtejsze media podkreślają, że Polak być może chciał dać do zrozumienia, iż nie jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w klubie. Były piłkarz Los Angeles FC nie należy do ulubieńców trenera Nicolasa Larcamona. Pojawiały się już nawet pogłoski, że Bogusz po blisko roku gry w Meksyku wróciłby najchętniej do Europy.

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

Bogusz odejdzie? Jedna z opcji szybko upadła

"Ze względu na wysoki koszt i wypłatę wynagrodzenia Bogusza nie można "zamrozić" ani zesłać do drużyny U-21. Trzeba spróbować go przynajmniej wypożyczyć - napisał na platformie X dziennikarz Carlos Cordova ws. polskiego pomocnika.

Słowa Cordovy pokazują, że Cruz Azul naprawdę myśli o transferze. Fabian Reyes podał z kolei, że klub wykazał już konkretne plany. Jest bowiem zainteresowany Agustinem Palavecino z zespołu Club Necaxa. 26-latek chce zmienić otoczenie, a w całą transakcję miałby zostać włączony także Bogusz. 

Club Necaxa - według Reyesa - nie zamierza jednak zakontraktować pięciokrotnego reprezentanta Polski. Ich uwagę przykuło dwóch innych pomocników.

"Cruz Azul wciąż prowadzi negocjacje w sprawie Argentyńczyka (Palavecino - przyp. red.). Zaoferowali Mateusza Bogusza, ale Necaxa chce tylko 8 milionów dolarów. W zamian Rayos zażądali Erika Liry lub Charly'ego Rodrigueza" - podkreślił Reyes na platformie X.

Zachwyt w Los Angeles i kłopoty w Meksyku

Bogusz został piłkarzem Cruz Azul 25 stycznia 2025 roku. Przeszedł do meksykańskiego klubu z Los Angeles FC, gdzie zachwycał wielu kibiców swoją postawą. Po udanym okresie gry na boiskach MLS sporo fanów futbolu przewidywało, że przeniesie się do zespołu z Europy. Tak się jednak nie stało.

W Cruz Azul Bogusz rozegrał dotychczas 39 meczów - strzelił trzy gole i zanotował siedem asyst (dane z serwisu Transfermarkt). 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?